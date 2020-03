Małgorzata Kidawa-Błońska zaproponowała, by 100-proc. rekompensatę dostali rodzice wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, którzy muszą zostać w domu, by się nimi opiekować. Zapowiedziała wniosek do marszałek Sejmu o pilne zwołanie posiedzenia Izby, aby umożliwić wprowadzenie tego rozwiązania.