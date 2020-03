Minister finansów Tadeusz Kościński zwrócił się do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN - poinformował w piątek resort.

"Zwróciłem się z prośbą do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN. Cyfryzacja to wygoda, ale teraz również kwestia naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym" - napisał na Twitterze MF minister.