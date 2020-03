Otwarte zostaną sklepy spożywcze i drogerie w galeriach. Handel w pozostałych zostanie zawieszony. "Wszystkie (inne) sklepy pozostają otwarte, banki, punkty usługowe, bankomaty. Nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki. Jestem po rozmowach z odpowiednimi władzami, w tym przypadku Banku Centralnego i Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów" - powiedział Morawiecki.

Wprowadzone zostają pełne kontrole na wszystkich granicach Polski. Wstrzymane zostają kolejowe i lotnicze połączenia międzynarodowe (w nocy z soboty na niedzielę). Czartery, którymi Polacy będą wracać do kraju, nie zostaną odwołane. Obcokrajowcy nie będą wpuszczani do naszego kraju, choć będą odstępstwa dla tych, którzy w Polsce legalnie pracują; ich czeka 14 dni kwarantanny. Po przekroczeniu granicy obywatele polscy będą kierowani na 14-dniową kwarantannę domową lub w miejscu wyznaczonym do tego przez wojewodę.

- Zawieszamy działalności wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn - powiedział premier Morawiecki.

Ruch samochodowy dla Polaków powracających do kraju z zagranicy zostanie utrzymany - poinformował . Dodał, że zostaną jednak wprowadzone bardzo rygorystyczne procedury. Zaznaczył, że wewnątrzkrajowy ruch samolotowy i kolejowy zostaje utrzymany i pozostanie bez zmian.

- Mamy w Polsce wystarczająca ilość środków ochrony, mamy ponad 10 tysięcy respiratorów - zaznaczył premier.

- Wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież, proszę o spędzanie czasu w domu; musimy starać się izolować, to skuteczna metoda walki z wirusem; do pracowników apeluję o zachowywanie w miejscu pracy ścisłych zasad higieny - zaapelował Mateusz Morawiecki.

- Niestety spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu osób, które zachorują na koronawirusa - powiedział na konferencji.

- Apeluję do wszystkich pracodawców o wyrozumiałość, żeby wszystkim pracownikom tam, gdzie można umożliwić pracę zdalną; pozostanie w domu to jest najlepsze lekarstwo na koronawirusa - powiedział premier Mateusz Morawiecki,

- Zostańcie w domu. To jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa - podsumował premier.

- Od jutra obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, są podejmowane działania, mamy szansę na opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa - dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski.