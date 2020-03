W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku powstało specjalne stanowisko do zdalnego mierzenia temperatury ciała osób wchodzących do budynku, nawet kilku jednocześnie. Aparatura błyskawicznie pozwala odseparować zdrowych od potencjalnie zarażonych. To efekt współpracy naukowców PG i GUM.