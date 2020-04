W Gdańsku COVID-19 w szpitalu psychiatrycznym  

Dzięki wdrożonym procedurom oraz rozmowom prowadzonym z personelem szpitala, na ten moment udało się częściowo utrzymać ciągłość funkcjonowania placówki. - W praktyce oznacza to, że szpital nie zostanie całkowicie zamknięty oraz nie będzie ewakuowany w najbliższym czasie. Aby zapobiec jednak dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, zamknięta została Izba Przyjęć do 3 maja włącznie - poinformowała w komunikacie Lidia Metel-Czarnowska, rzecznik prasowy szpitala.

W szpitalu dobrowolnie zgodziła się pozostać na okres 8 dni wymagana część personelu medycznego - to niemal 40 osób. Umożliwi to pracę placówki. Będzie to praca zmianowa, bez możliwości opuszczania szpitala. W kolejnych dniach personel ten zostanie przebadany na obecność wirusa, a po tym okresie zastąpi go kolejna grupa medyków. W szpitalu pozostają pacjenci, którzy bezwzględnie wymagają hospitalizacji. Do domu wypisywane będą tylko i wyłącznie osoby, których stan zdrowia jest stabilny. Chorzy wymagający całodobowej hospitalizacji kierowani są do innych szpitali psychiatrycznych w regionie.

W sobotę 25 kwietnia służby sanitarne potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 u 22 osób z Pomorza: w Gdańsku - 20, pow. gdański - 1, pow. tczewski - 1. Potwierdzone wyniki dotyczą osób młodych, w średnim wieku oraz starszych. Liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim to 296.