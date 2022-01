Gdański sanepid uzbrojony przeciw koronawirusowi  

Pomorska stacja sanepidu ma już specjalistyczną aparaturę do sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2. Dzięki sprzętowi o wartości miliona złotych można m.in. szybko określić wariant wirusa.

Uroczyste oddanie sprzętu do użytku odbyło się we wtorek 18 stycznia w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Wzięli w nim udział pomorscy parlamentarzyści, Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, władze GUMed i UCK. Specjalistyczny sprzęt do badań poświęcił abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.

Sekwencjonowanie RNA SARS-CoV-2 w znaczący sposób ułatwi monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim oraz północnej Polsce. Wyniki takich badań stanowią istotny element w dokonywaniu analizy sytuacji epidemiologicznej, umożliwiają przewidywanie dalszego przebiegu epidemii, ułatwiają prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i sprawowanie nadzoru nad ogniskami epidemii.

W przyszłości, po ustąpieniu pandemii, sprzęt będzie mógł być używany do sekwencjonowania materiału genetycznego innych drobnoustrojów. Przyczyni się do lokalizowania ognisk epidemicznych zakażeń i chorób zakaźnych, m.in. w szpitalach czy też przenoszonych drogą pokarmową.