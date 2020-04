Oto polski tekst wypowiedzi papieskiej:

Słyszeliśmy, że kobiety zaniosły uczniom wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiaj chciałbym wraz z wami przypomnieć, jak wiele czynią liczne kobiety, także w obecnym okresie kryzysu zdrowia publicznego, by zatroszczyć się o innych: kobiety-lekarze, pielęgniarki, funkcjonariuszki sił porządkowych i służb więziennych, zatrudnione w sklepach z dobrami pierwszej potrzeby ... oraz wiele matek i sióstr, zamkniętych w domu z całą rodziną, z dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Niekiedy grozi im przemoc, z powodu życia wspólnego niosącego ze sobą nazbyt duży ciężar. Módlmy się za nie, by Pan dał im siłę a nasze wspólnoty potrafiły je wspierać wraz z ich rodzinami. Niech Pan da nam męstwo kobiet, by stale iść naprzód.

W tym tygodniu oktawy wielkanocnej pragnę wspomnieć z bliskością i miłością wszystkie kraje boleśnie odczuwające następstwa pandemii koronawirusa, w tym niektóre z wielką liczą zarażonych i zmarłych, szczególnie Wochy, Hiszpanię Stany Zjednoczone Ameryki, Francję – a ta lista jest długa. Modlę się za nie wszystkie. Nie zapominajcie, że papież za was się modli, jest blisko was.

Ponawiam serdeczne życzenia wielkanocne dla wszystkich. Trwajmy zjednoczeni w modlitwie i pomaganiu jedni drugim jako bracia. Dobrego obiadu i do zobaczenia.

Następnie papież podszedł do okna i pobłogosławił pusty plac św. Piotra.