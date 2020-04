Ze względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń religijnych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo duszpasterze z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach apelują o uczestnictwo w Niedzieli Bożego Miłosierdzia za pośrednictwem mediów.

- W tym roku święto Bożego Miłosierdzia będziemy przeżywać w nieco innym wymiarze niż zazwyczaj. Ono oczywiście się odbędzie, bo tego święta chciał sam Pan Jezus - zapewnia kustosz sanktuarium ks. Zbigniew Bielas.

W sobotę o 22.25 w TVP3 w paśmie ogólnopolskim emitowana będzie Droga Miłosierdzia z bazyliki, a w niedzielę o 10.00 TVP1 i TVP Polonia będą transmitować Mszę św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego.

W bazylice Bożego Miłosierdzia przez cały dzień będą odprawiane Msze św. i nabożeństwa, transmitowane na stronie internetowej sanktuarium przez Telewizję i Radio Miłosierdzie.

O północy z soboty na nadzielę będzie odprawiona Msza św. w bazylice, ale nie odbędzie się po niej tradycyjne nocne czuwanie. Msze św. w Niedzielę Miłosierdzia będą odprawiane w bazylice o godz. 6, 8, 10, 12.30, 16 i 18 oraz w kaplicy klasztornej o 19.00.

Godzina Miłosierdzia prowadzona będzie w bazylice o 15.00.

"Zdając sobie sprawę, że będzie to dla nas wszystkich trudne doświadczenie, bardzo prosimy czcicieli Bożego Miłosierdzia o zastosowanie się do zasad obowiązujących w stanie epidemii i przeżywanie Święta Miłosierdzia przez transmisje telewizyjne i internetowe, wzbudzenie aktu żalu doskonałego oraz przyjęcie Komunii św. duchowej" - proszą gospodarze łagiewnickiego sanktuarium.

Znakiem duchowej łączności pielgrzymów z Łagiewnikami ma być symboliczny obrazek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i "Aktem zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu", którego 17 sierpnia 2002 r. dokonał św. Jan Paweł II.

Na obrazku znajduje się również zdjęcie przedstawiające prezbiterium bazyliki, a w nim tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej. - Zawierzamy cały świat Bożemu miłosierdziu. Chcemy w tym czasie cały świat, ogarnięty pandemią, zawierzać miłosiernemu Jezusowi - wyjaśnia ks. Bielas.

Obrazek zostanie wysłany pocztą do każdego, kto zechce go otrzymać. Zamówienia można składać mailowo, podając adres do wysyłki: pielgrzymki@milosierdzie.pl, lub dzwoniąc w godz. 9-15 na numer telefonu: (12) 252 33 11.

Niedzielę Bożego Miłosierdzia - obchodzoną w II Niedzielę Wielkanocną - ustanowił św. Jan Paweł II. Po raz pierwszy obchodzona była 22 kwietnia 2001 roku. Co roku święto gromadzi w krakowskich Łagiewnikach dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Na terenie sanktuarium mieści się klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W okresie międzywojennym żyła i zmarła tutaj św. s. Faustyna Kowalska. Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po jej beatyfikacji w 1993 r. i kanonizacji w 2000 r., a także dzięki pielgrzymkom Jana Pawła II do Łagiewnik.

Do sanktuarium przybywa corocznie 1,5-2 mln pielgrzymów z kraju i zagranicy.