Koronawirus w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach  

Sanepid apeluje do osób, które uczestniczyły w Mszach św. w łagiewnickiej bazylice 24 i 25 sierpnia.

Rektor sanktuarium, ks. Zbigniew Bielas, pozostając w kontakcie ze służbami sanitarnymi, informuje, że w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u osoby posługującej w bazylice Bożego Miłosierdzia, wierni którzy 24 i 25 sierpnia uczestniczyli we Mszy św. o godz. 12.00 i zauważą u siebie niepokojące objawy, proszeni są o skorzystanie z teleporady i skontaktowanie się z właściwą co do miejsca zamieszkania stacją sanitarno-epidemiologiczną.

"Bazylika jest na bieżąco dezynfekowana i posługują w niej kapłani, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną" - pisze w ogłoszeniu ks. Bielas.

Nieczynne do odwołania są natomiast Poradnia Miłosierdzia oraz Dom Duszpasterski wraz ze znajdującą się tam restauracją.

Ks. Bielas prosi również wszystkich uczestników Mszy św. i nabożeństw o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących norm sanitarnych (zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni przy wejściu oraz zachowanie odpowiedniego dystansu). Podchodząc do konfesjonału także należy najpierw dokonać dezynfekcji. To ważne, bowiem w Krakowie i całym województwie wzrasta ilość zachorowań na COVID-19.

"Zachowujmy te zasady w imię miłości bliźniego i w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo" - apeluje ks. rektor.