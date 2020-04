W informacji zamieszczonej na stronie internetowej należącego do Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa (ULK) podano, że z mobilnego punktu pobierania wymazów będą mogli skorzystać pacjenci z objawami ostrej infekcji wirusowej oraz personel medyczny. "Nie wykonujemy badań komercyjnie - wszystkie oznaczenia dla grup ryzyka są bezpłatne" - podkreślono.

"Bez wychodzenia z samochodu będziemy pobierać wymaz, który następnie zostanie przekazany do Uczelnianego Laboratorium Koronawirusa. Laboratorium to wykonuje oznaczenia molekularne PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. To bardzo czuły i podstawowy test umożliwiający wykrycie zakażenia we wczesnym stadium" - podano.

Osoby chcące skorzystać z punktu będą musiały najpierw skontaktować się z ULK telefonicznie i na podstawie przeprowadzonego wywiadu będą kwalifikowane do badania. "Po zaproszeniu na badanie wystarczy podjechać samochodem do punktu pobrań zlokalizowanego pod namiotami na terenie uniwersyteckiego kampusu przy ul. Rokietnickiej" - poinformowano. Podkreślono, że pacjent przez cały czas pobierania wymazu nie może opuszczać swojego pojazdu.

Według zapewnień wyniki badań mają być znane w ciągu 48 godzin od pobrania wymazu. Pracownicy ULK podkreślili, że w tym czasie z pacjentem może skontaktować się przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z którą współpracuje poznański Uniwersytet Medyczny.

Rejestracja telefoniczna będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14 pod numerem telefonu: 61 845-27-50. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobu badania można znaleźć na stronie internetowej www.uczelnia.ump.edu.pl/covid.

Do tej pory w Wielkopolsce odnotowano 1359 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 83 osoby zmarły, a 204 zostały wyleczone.