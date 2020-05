W niedzielę 24 maja, dokładnie w dwa miesiące po zamknięciu, zostanie otwarta brama do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Zapowiedział to na swoim Facebooku strażnik kluczy do tego miejsca, muzułmanin Adeeb Jawad Joudeh Alhusseini. Zaznaczył przy tym, że – zgodnie z zarządzeniami władz izraelskich – do środka jednorazowo będzie mogło wejść najwyżej 50 osób, mających maseczki na twarzach i zachowujących odpowiednie odległości od siebie.