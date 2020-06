Święty Andrzej i brat Kaggwa  

"Nie należy się dziwić słysząc, jak jeden z wielkich Ugandy, po tym, jak w wielkim gniewie ucięto mu ręce i nogi i wyrywano mu kawałki ciała i wrzucano je na jego oczach do ognia, umierał w męczarniach przez trzy dni bez słowa skargi, czy jęku, a tylko mówiąc słowa Zbawiciela kończącego jego mękę na krzyżu: SITIO! PRAGNĘ!" (z listu otwartego kardynała Lavigerie o Męczennikach z Ugandy)

O misji w Ugandzie i sanktuarium w miejscu śmierci św. Andrzeja Kaggwy, gdzie dziś znajduje się jego grób - miejsce modlitwy i pielgrzymek, skąd wyruszył pochód śmierci do Namugongo, gdzie 3 czerwca 1886 r. zostali straceni pozostali chrześcijanie z dworu kabaki Mwangi, opowiada o. Wojciech "Kaggwa" Szymczak OFMConv.

o. Wojciech Szymczak OFM Conv

O misji w Ugandzie, sanktuarium w Munyonyo i św. Andrzeju Kaggwa, cz.1

o. Wojciech Szymczak OFM Conv

O misji w Ugandzie, sanktuarium w Munyonyo i św. Andrzeju Kaggwa, cz.2

Strona sanktuarium: http://www.munyonyo-shrine.ug/

oraz https://www.facebook.com/munyonyo/

Otwarty list kardynała Lavigerie o Męczennikach z Ugandy

