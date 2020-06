Hasłem tegorocznych obchodów są słowa „Dziękujemy i zawierzamy Bożej Opatrzności obecny czas Kościoła i świata”.

– To święto, choć skromniejsze, jest dzisiaj tak bardzo potrzebne, abyśmy w imieniu Kościoła i świata dokonali zawierzenia Bożej Opatrzności trudnego dziś, które przeżywa świat i każdy z nas. Jest ono potrzebne także, abyśmy zawierzyli przyszłość, aby stała się dla nas pomyślna i szczęśliwa – mówił w homilii metropolita warszawski.

Nawiązał też, do planowanej na ten dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, której termin został przełożony ze względu na epidemię koronawirusa.

– Miał być dzień niezwykle uroczysty beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia na placu Piłsudskiego. Uroczystość miała się kończyć procesją z relikwiami nowego błogosławionego do Świątyni Opatrzności Bożej, ale stało się inaczej – wspomniał.

Metropolita warszawski wyraził nadzieję, że odbędzie się ona w niedalekiej przyszłości.

– Wierzę w to gorąco i chciałbym to wyznać także tutaj, że w najbliższych miesiącach doczekamy takiego dnia kiedy wiele tysięcy Polaków i gości z zagranicy będzie mogło na placu Piłsudskiego uczestniczyć w beatyfikacji kard. Wyszyńskiego a w następne Święto Dziękczynienia, a więc najpóźniej za rok, będzie dziękczynienie za tę beatyfikację. Miejmy nadzieję, graniczącą z pewnością wiary, że będzie to także połączone z procesją, w której relikwie Prymasa Tysiąclecia zostaną wprowadzone do panteonu polskich świętych i błogosławionych w Świątyni Opatrzności Bożej – mówił kard. Nycz.

Zwrócił też uwagę słuchaczom, iż “mamy za co dziękować Bogu, pomimo trudnej sytuacji, a może nawet – jak się wyraził – w tej trudnej sytuacji”. Zachęcał, by zawierzać Bogu “nas samych, nasze rodziny, Kościół, Polskę i cały świat”.