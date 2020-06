Parafia Domaszno należy do dekanatu drzewickiego. Leży na terenie powiatu opoczyńskiego. W związku z tym położeniem to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie pilnie prosi o kontakt z osobami, które miały kontakt z proboszczem pomiędzy 22 maja a 6 czerwca. Zgodnie z przepisami sanitarnymi, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo (tel.: 44/755 23 29 lub 609 318 812, e-mail: psse.opoczno@pis.gov.pl).

Ksiądz kan. Adam Łukiewicz, dziekan dekanatu drzewickiego, na antenie Radia Plus Radom informował, że parafia pozostaje w kontakcie z sanepidem i będzie realizować wszystkie zalecenia, w tym dotyczące kwarantanny i nadzoru sanitarnego. "W porozumieniu z Kurią Diecezji Radomskiej kościół i plebania zostały zamknięte do czasu dezynfekcji, która zostanie przeprowadzona we wtorek 9 czerwca. Zwróciłem się do wszystkich wiernych dekanatu drzewickiego o gorącą i ufną modlitwę w intencji chorego księdza proboszcza, który od soboty przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Zgierzu" - powiedział ks. Łukiewicz.