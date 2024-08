Misyjne wsparcie nie jest nam obce  

Z informacji przekazanych przez ks. Bernarda Kasprzyckiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Radomskiej wynika, że w ubiegłym roku na rzecz MIVA Polska, przekazano ponad 122 tys. złotych. - Cieszę się bardzo, że od dłuższego czasu "doświadczamy większej odpowiedzialności za misje". Wspieramy misjonarzy poprzez zakup dla nich środków transportu. Mogliśmy to zrobić w ramach zakończonego właśnie tygodnia św. Krzysztofa. Obchodom towarzyszyła akcja "1 grosz za 1 kilometr", która polegała na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy - poinformował ks. Kasprzycki.

Pomoc pieniężna trafiła do Kamerunu, do misji ks. Mirosława Bujaka - ostatniego misjonarza fideidonisty w Afryce z diecezji radomskiej oraz do Zambii, gdzie pracuje pochodząca z Radomia, świecka misjonarka Małgorzata Strzelecka.

Dodajmy, że wartość pomocy jaką kapłani diecezji radomskiej przekazali w 2023 roku na potrzeby Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce wyniosła 100 tys. zł. Tym samym Kościół radomski zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w solidarności kapłańskiej z misjonarzami.