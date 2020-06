Nie będzie konieczności powrotu do obostrzeń, jeśli będziemy używać aplikacji ProteGo Safe - podkreślił we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem, w tej chwili nie ma konieczności ponownego wprowadzania obostrzeń.

We wtorek szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że aplikacja ProteGO Safe jest już dostępna w wersji docelowej w sklepie Google Play, na urządzenia z systemem Android. Ma ona pomóc w precyzyjnym typowaniu osób, które powinny zostać objęte nadzorem sanitarnym.

Szumowski był pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o to, czy rozważa powrót do obostrzeń, bo - jak mówił we wtorkowej rozmowie w RMF FM - "ma wrażenie, że Polacy zapomnieli, że mamy pandemię koronawirusa".

Minister zdrowia podkreślił, że "jeśli będziemy stosowali aplikację ProteGO Safe, to nie będzie konieczności powrotu do obostrzeń". Według niego, aplikacja ProteGo Safe to "bardzo dobre i szybkie narzędzie do zduszania wszystkich ognisk zachorowań na koronawirusa w zarodku".

Jak zaznaczył, "w tej chwili nie ma konieczności wprowadzania obostrzeń; jeżeli byłaby konieczność, będzie to dyskutowane na zespole zarządzania kryzysowego".

Szumowski dopytywany o to, czy mimo wielu zachorowań na koronawirusa na Śląsku, sytuacja tam jest opanowana, powiedział, że "sytuacja jest opanowana +w cudzysłowie+, ponieważ - jak dodał - każda epidemia nie jest sytuacją łatwą do opanowania, chyba że będziemy mieli narzędzie w postaci aplikacji ProteGo Safe i opanujemy znacznie szybciej ogniska zachorowań".

"Sytuacja na Śląsku jest na tyle opanowana, że wiemy, że transmisja wirusa była w pracy, na dole kopalni, stąd decyzja o przerwaniu łańcucha zakażeń. Trzy tygodnie na postojowe, wtedy kopalnie się czyszczą, górnicy wiedzą, czy są zdrowi, czy są chorzy i mogą bezpiecznie wrócić do pracy, bo ta praca jest wszystkim w Polsce bardzo potrzebna" - mówił Szumowski.

Szef resortu zdrowia pytany o to, z czego wynika decyzja o poddaniu górników kwarantannie powiedział, że "obowiązek kwarantanny jest dla osób, które miały bezpośredni lub bliski kontakt z osobą chorą, a takich informacji ws. wszystkich górników nie mamy, w związku z tym nie są objęci kwarantanną".

W poniedziałek zanotowano największą od początku epidemii liczbę 599 potwierdzonych nowych przypadków. 326 z nich wykryto w woj. śląskim. W weekend Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1151 nowych zakażeniach koronawirusem, z których 676 zanotowano na Śląsku. Zdecydowana większość dotyczyła górników i ich rodzin.