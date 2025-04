Hamas odrzucił izraelską propozycję "częściowego" rozejmu

Hamas poinformował w czwartek wieczorem, że odrzuca izraelską propozycję "częściowego" rozejmu, choć byłby skłonny uwolnić wszystkich uprowadzonych w 2023 r. zakładników w ramach pełnej umowy pokojowej - przekazał portal Times of Israel.

"Decyzja Hamasu świadczy o tym, że nie szuka on pokoju, ale permanentnej przemocy" - skomentował rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA. "Pozycja administracji Donalda Trumpa się nie zmieniła: zwolnijcie wszystkich zakładników lub rozpęta się piekło".

Izrael chciał, by Hamas uwolnił 10 żywych zakładników w zamian za zwolnienie 1231 palestyńskich więźniów i otwarcie przejść dla pomocy humanitarnej. Wezwał również ugrupowanie do rozbrojenia się, aby doprowadzić do pełnego zakończenia konfliktu - przypomniał portal.

Lider Hamasu i główny negocjator Chalil al-Hajja odpowiedział, że organizacja "nie będzie elementem polityki +częściowych rozejmów+ premiera Benjamina Netanjahu". Oświadczył też, że to Izrael odszedł od zawartego w styczniu porozumienia, a Netanjahu stawia "niemożliwe" warunki.

Netanjahu odmawia zakończenia wojny nim militarne zdolności Hamasu nie zostaną zlikwidowane. Popiera go w tym wielu z jego politycznych sojuszników, acz z badań opinii społecznej wynika, że większość społeczeństwa opowiada się za zakończeniem wojny w zamian za uwolnienie pozostałych zakładników.

Minister Itamar Ben Gvir oświadczył, że Izrael powinien zwiększyć militarny nacisk. "Hamas nie będzie ustalał warunków (...) Nie będzie porozumienia, zawieszenia broni ani pomocy humanitarnej (...) aż do poddania się nazistów ze Strefy Gazy".

Uważa się, ze w Strefie nadal przetrzymywanych jest 24 zakładników. Izraelska armia potwierdziła śmierć pozostałych 34. Izrael domaga się repatriowania ich ciał wraz ze szczątkami żołnierza zabitego w 2014 r.

Od redakcji Wiara.pl

Ilustrując materiał powstrzymujemy się przed publikacją co bardziej drastycznych zdjęć. Ale śmierci i łez rozpaczy tam stanowczo zbyt wiele...