Kiedy Benedykt XVI powróci z Niemiec do Watykanu?  

Emerytowany papież Benedykt XVI wróci w poniedziałek z Niemiec do Watykanu - ogłosił rzecznik diecezji w Ratyzbonie, gdzie przebywa on u chorego starszego brata. Poleciał do Bawarii w czwartek, gdy pogorszył się stan zdrowia 96-letniego księdza Georga Ratzingera.