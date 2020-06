Aplikacja Fundacji Małych Stópek “Adoptuj Życie”, która pełni rolę mobilnego asystenta duchowej adopcji dziecka poczętego, ukazała się w ciągu ostatnich 2 miesięcy w języku francuskim i włoskim. Szczecińska organizacja rozpoczęła właśnie zbiórkę na jej opracowanie w wersji suahili, a także wysłanie materiałów pro-life do Afryki.

Z pomysłem przetłumaczenia aplikacji do ks. Tomasza Kancelarczyka, prezesa Fundacji, zwrócił się ks. Krzysztof z Tanzanii. Jak zaznaczył kapłan, niektórym może się wydawać, że w Afryce taki program jest niepotrzebny, gdyż jej mieszkańcy nie posiadają telefonów.

Rzeczywiście w wioskach smartfonów jest niewiele, ale w miastach jest inaczej, a aborcji bardzo dużo, w której bardzo często umierają kobiety jej się poddające - wyjaśnił ks. Kancelarczyk. Dodał, że ks. Krzysztofowi zaproponowano także wysłanie odpowiednich materiałów pro-life, w tym modeli dziecka w 10. tygodniu od poczęcia, a także przygotowanie grafik, które zostaną wydrukowane już na miejscu.

Nie wiemy jeszcze jaki będzie koszt całej operacji, jednak rozpoczynamy zbiórkę na ten cel. Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcam do wsparcia - zaapelował ks. Kancelarczyk. Każdy, kto chciałby wesprzeć akcję, może to uczynić przelewem na konto Fundacji o numerze 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120* z dopiskiem "DAROWIZNAMISJE" *lub poprzez stronę www.dlazycia.info/darowizna.

Bractwo Małych Stópek to nieformalna grupa osób, które łączy idea obrony wartości ludzkiego życia od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Jego działania sformalizowało powołanie do życia 5 kwietnia 2012 r. Fundacji Małych Stópek.