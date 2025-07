Z Australii do Kokotka na Festiwal Życia  

Od kilku lat specjalnie na ten jeden tydzień przyjeżdżają do Kokotka dosłownie z drugiego końca świata. Co sprawia, że pokonują tysiące kilometrów, żeby być na katolickim festiwalu w środku lasu?

Poruszające świadectwo życia i wiary anMari, chrześcijańsko-alternatywnej wokalistki, kompozytorki i producentki muzycznej, połączone ze spontanicznym występem na scenie, a później ciąg dalszy warsztatów, msza święta z homilią biskupa Artura Ważnego z diecezji sosnowieckiej i wieczorny koncert zespołu Strefy Chwały – tak wyglądała środa na Festiwalu Życia, który przez cały tydzień odbywa się w Kokotku na Śląsku, gromadząc półtora tysiąca młodych ludzi z całej Polski… i nie tylko.

– Dzisiaj wielu młodych ludzi jest nieszczęśliwych, bo sobie budujemy życie na własnym planie. Wymyślamy sobie życie, nie pytając Pana Boga, nie mając świadomości, że w życiu uczestniczymy w duchowej walce. Nie da się bez walki – mówił w kazaniu biskup Ważny.

Festiwal Życia Biskup Artur Ważny: W ŻYCIU NIE DA SIĘ BEZ WALKI



– Jeśli nie będziemy uczestniczyć w tej walce, to możemy stać się jak Judasz. Ale jeśli podejmiemy wyzwanie, będziemy chcieli ciągle wzrastać, to Bóg nam pomoże i będziemy jak Mojżesz – zwycięzcami dla siebie, ale też dla innych – przekonywał ordynariusz sosnowiecki, nawiązując do postaci przewodniej tegorocznej edycji festiwalu.

Z drugiego końca świata do Kokotka. „Chcemy pokazać naszym dzieciom żywą wiarę”

Adriana wraz z rodziną pochodzą z Polski, ale mieszkają w Perth w południowo-zachodniej Australii. W 2023 roku usłyszała o Festiwalu Życia na kanale Tomasza Samołyka, jednego z najpopularniejszych katolickich youtuberów w Polsce. Potem obejrzała kilka filmów z relacjami z festiwalu i… wiedziała, że musi tam być.

Po raz pierwszy przyleciała na festiwal tylko na finałowy weekend – do Kokotka dotarła po 40 godzinach lotu z dwójką małych dzieci, później dołączył jej mąż. – Serce się radowało, widząc tylu młodych ludzi, codzienne Eucharystie, adorację, spowiedź, zabawę… – wspomina swój pierwszy festiwal Adriana.

– Przyciąga nas tu młodzież, która na serio wierzy i dąży do bliskości z Bogiem – przyznaje jej mąż Szymon. – To pomaga nam w pogłębianiu naszej wiary, a przede wszystkim pokazujemy naszym dzieciom, że można się dobrze bawić i modlić. One też czekają na to cały rok – dodaje Adriana.

Te przeżycia po wakacjach zabierają ze sobą do domu, a one rezonują w nich cały rok. Dlatego postanowili, że będą wracać tu ponownie i ponownie… ale nie sami. Na przyjazd z Australii do Kokotka namówili jeszcze jedną rodzinę i już drugi raz są na Festiwalu Życia większą ekipą.

– Zobaczyliśmy zdjęcia i usłyszeliśmy opowieści z Festiwalu Życia i zdecydowaliśmy, że chcemy sami to przeżyć. Rok temu byliśmy zachwyceni tym, co dzieje się w Kokotku, i tym, że możemy pokazać naszym dzieciom żywą wiarę – opowiada Gabriela, której towarzyszy mąż Mariusz wraz z trójką ich dzieci.

Czy uczestnicy z Australii to nowa tradycja Festiwalu Życia? – Mamy swoją wspólnotę w Perth i trzymamy się jej na co dzień, żeby przekazywać dzieciom chrześcijańskie wartości. A Festiwal Życia jest kwintesencją całorocznej formacji. Mamy nadzieję, że będziemy wracać tu co rok i namówimy jeszcze innych znajomych – zapowiada Mariusz.

Festiwal Życia POV: Jesteś na festiwalu w Kokotku | Festiwal Życia 2025, dzień 3



W czwartek Bieg Festiwalowicza, a później finałowy weekend

W czwartek w Kokotku będzie ekstremalnie – i raczej nie chodzi już o warunki pogodowe, ale o emocje i wydarzenia na kilkukilometrowej trasie Biegu Festiwalowicza. Na liście startowej jest 600 miejsc, ale zanim wszyscy zawodnicy dobiegną do mety, czeka ich przeprawa przez staw, błotniste rowy, piaszczyste wzniesienia, leśne ścieżki i liczne przeszkody terenowe.

W piątek w Kokotku będzie już czuć nastój finałowego weekendu Festiwalu Życia. Tego dnia o 20:00 rozpocznie się muzyczny wieczór uwielbienia, który poprowadzą wspólnie znany ewangelizator Marcin Zieliński oraz festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce. Przez wielu uczestników to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń całego festiwalu. Wstęp wolny!

Sobotę rozpocznie konferencja Sylwii i Piotr Jeleniów, znanych w sieci jako Iskry z Nieba i Jeleniejaja. W samo południe Mszy św. przewodniczył będzie o. Tomasz Nowak, dominikanin i duszpasterz Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA2000. A wieczorem koncerty – o 18:00 zagra Dżem, a o 21:00 wystąpi Skytech. Później jeszcze afterparty w Strefie Chilloutu na plaży.

W niedzielę Festiwal Życia zakończy się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. Witosława Sztyka, prowincjała śląskich franciszkanów. Wszystkie msze święte na festiwalu są wydarzeniami otwartymi.

Do Festiwalu Życia przez cały czas można dołączyć. Karnety weekendowe, bilety jednodniowe oraz wejściówki na wieczorne koncerty są dostępne stronie bilety.festiwalzycia.pl.

Bieżące relacje z wydarzenia można śledzić w mediach społecznościowych festiwalu – na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTubie.