Stolica Apostolska wyznaczyła mnie 26 maja do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego „w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych”. Z tego powodu, do czasu zakończenia postępowania nie będę wypowiadał się w tej sprawie – podkreślił w czwartek metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że do czasu podjęcia innych decyzji, Kongregacja ds. biskupów przeniosła na niego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych.

Abp Gądecki zaznaczył jednocześnie, że w czwartek papież Franciszek mianował metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej.