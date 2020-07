Św. Jan Paweł II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej  

Do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej dotarł akt podpisany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej.

Przekazanie dekretu potwierdzającego ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej nastąpi podczas sierpniowych obchodów odpustu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W uroczystości będzie uczestniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Starania o ogłoszenie Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęły się w ubiegłym roku. 30 grudnia 2019 r., na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska podjęła uchwałę z prośbą skierowaną do abp. Jędraszewskiego o poparcie tej inicjatywy. Metropolita przekazał uchwałę wraz z rekomendacją do Stolicy Apostolskiej. Do prośby pozytywnie odnieśli się również Episkopat Polski oraz nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio.

- Jan Paweł II był dla nas, Polaków, przewodnikiem i nauczycielem. Pamięć o nim to nie tylko wyraz patriotyzmu, ale także i przede wszystkim idea oparcia się na trwałych wartościach wynikających z Ewangelii - tłumaczy Tomasz Baluś z Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i dodaje, że Kalwaria Zebrzydowska przyjmując za patrona św. Jana Pawła II (w roku 100. rocznicy jego urodzin) wpisze się w historię i stworzy dla swoich mieszkańców duchowe dziedzictwo.

- Jan Paweł II - jako jedyny! - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Akt został przekazany papieżowi w Ludźmierzu, w czasie VI pielgrzymki do Polski. Ojciec Święty przyjął wtedy dekret potwierdzający tę decyzję z rąk burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przedstawicieli Rady Miejskiej - wspomina T. Baluś.

Karol Wojtyła od najmłodszych lat odwiedzał Kalwarię Zebrzydowską, bazylikę i dróżki. Przyjeżdżał tu najpierw z ojcem, a później już sam, jako młody chłopak, kapłan, biskup, kardynał, a ostatecznie jako następca św. Piotra. 14 sierpnia 1991 r., w czasie przejazdu do Wadowic i krótkiego postoju na kalwaryjskim rynku, papież wypowiedział ważne słowa: "Dziś tylko na krótko się tu zatrzymuję. Ale tutaj serce moje zostało na zawsze".

Co ważne, ostatnią Eucharystię na polskiej ziemi odprawił w 2002 r. właśnie w kalwaryjskiej bazylice. Jan Paweł II zawierzył wtedy Maryi losy Kościoła i Polski. Wydarzenie to było klamrą spinającą życie Karola Wojtyły - Jana Pawła II, największego pośród pielgrzymów kalwaryjskich.

- Niech od tej pory papież Polak - św. Jan Paweł II, będąc patronem Kalwarii Zebrzydowskiej, wspiera nas w czynieniu dobra - wzajemnego oraz na rzecz naszej małej ojczyzny - puentuje T. Baluś.