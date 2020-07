"Potrzebujemy odważnych polityków, którzy wierzą we wspólne dobro"  

Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej uwidacznia potrzebę „odważnych polityków, którzy naprawdę wierzą we wspólne dobro". Podkreśliła to na konferencji prasowej w Watykanie 7 lipca siostra Alessandra Smerilli CMW z Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.

Zakonnica ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki jest koordynatorką watykańskiej grupy roboczej na rzecz przezwyciężenia wirusa Covid-19. Jest też wykładowczynią ekonomii politycznej na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu “Auxilium”.

Tematem spotkania z dziennikarzami była konferencja poświęconej budowaniu pokoju w czasach koronawirusa. „Pandemia, która jest powszechnym złem, pozwoliła nam doświadczyć, jakie znaczenie ma dobro wspólne”, powiedziała zakonnica. Przytoczyła słowa papieża Franciszka, że "nie możemy sami stawić czoła i pokonać tego okresu. Zło musi być zwalczane razem, to znaczy globalnie. Dlatego wszyscy musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy połączeni: ludzkość zależy od wspólnego losu. Możemy iść naprzód tylko wtedy, gdy możemy liczyć na zaangażowanie wszystkich”.

Wydatki na zbrojenia wzrosły w 2019 roku do 1,9 biliona dolarów, co znacznie przekracza roczne wydatki świata na zbrojenia w czasie zimnej wojny. Przypomniał o tym podczas konferencji w Watykanie Alessio Pecorario, koordynator grupy do zadań specjalnych przy Watykańskiej Komisji ds. Zwalczania Covid-19 i współpracownik wydziału służby na rzecz całościowego rozwoju człowieka. Pecorario zwrócił uwagę, że wydatki państw na zbrojeni, są np. 300-krotnie większe od budżetu Światowej Organizacji Zdrowia. Niepokój budzi fakt, że w reakcji na pandemię koronawirusa niektórzy politycy i urzędnicy domagają się dalszego podniesienia wydatków na cele militarne.

"Dlatego muszą być teraz podjęte ważne decyzje międzynarodowe. Opieka medyczna, bezpieczeństwo żywnościowe i ożywienie gospodarcze, z naciskiem na sprawiedliwość społeczną i gospodarkę ekologiczną, wymagają zasobów, które powinny zostać przekierowane z sektora wojskowego w ramach odnowionej kontroli zbrojeń. Najwyższym priorytetem powinno być bezpieczeństwo żywnościowe, bo to jest kluczowe dla bezpieczeństwa międzynarodowego, a nie arsenały broni" - powiedziała zakonnica.

S. Smerilli dodała, że doinwestowania, a przede wszystkim lepszej jakości, wymagają systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. „Potrzebna jest nam realna ochrona przed chorobami zakaźnymi, musimy też inwestować w profilaktykę. Pandemia Covid 19 ujawniła niedostateczne finansowanie medycyny w wielu częściach świata, zwłaszcza w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami zakaźnymi. Właśnie to powinno stanowić centrum wielu systemów.”

Nie trzeba myśleć o skomplikowanych i drogich szpitalach czy klinikach. Wielkim gestem byłoby choćby zainstalowanie toalet niedostępnych w wielu częściach świata. „Ale w chwili obecnej przede wszystkim potrzebujemy szczepionki”, stwierdziła zakonnica-ekonomistka. Jak zauważyła, pandemia ujawniła prawdziwy zakres powiązań między ludźmi. „Wiemy, że zdrowie jest dobrem publicznym, które powinno dotyczyć całego świata, podobnie jak usługi w zakresie profilaktyki i leczenia. Za dobro wspólne na świecie musi być uważane zwłaszcza zdrowie, ponieważ każdy człowiek ma do niego prawo. Ale oznacza to również, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za promowanie zdrowia", powiedziała s. Smerilli.

Podczas watykańskiej konferencji głos zabrał także kard. Peter Turkson. Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju zapewnił, że Kościół silnie wspiera projekty budowania pokoju, które są niezbędne do przezwyciężenia konfliktu i zareagowania na kryzys wywołany koronawirusem.

"Bez kontroli zbrojeń, nie da się zagwarantować bezpieczeństwa. Bez bezpieczeństwa, reakcja na pandemię jest nie wystarczająca. „Bezpieczeństwa nie da się zagwarantować bez kontroli zbrojeń. Bez bezpieczeństwa reakcja na pandemię nie będzie dostatecznie pełna. Pandemia Covid 19, recesja gospodarcza i zmiany klimatu podkreślają potrzebę pokoju. Pokój na świecie ma pierwszeństwo przed wszystkimi kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Nie można zatem patrzeć tylko na siebie”, podkreślił kard. Turkson. „Teraz nadszedł czas na budowanie świata, który odzwierciedla prawdziwie integralne podejście, podejście, które jest oddane sprawie pokoju, rozwoju ludzkiego i ekologii”, zakończył swoje przemówienie podczas watykańskiej konferencji na temat budowania pokoju w czasach koronawirusa.