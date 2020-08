Kard. Dziwisz: Nie zatrzymujmy się na tym, co nas dzieli  

Kardynał Stanisław Dziwisz przypomniał w homilii słowa Jana Pawła II, który w 2002 r. w sanktuarium kalwaryjskim apelował o modlitwę do Maryi, "aby wypraszała jedność wiary, jedność ducha i myśli, jedność rodzin i jedność społeczną".

- A co powiedzieć o sytuacji w naszym kraju dzisiaj, zwłaszcza o naszej "jedności społecznej"? Jesteśmy świadkami pogłębiających się podziałów społeczeństwa, antagonistycznych stronnictw walczących o władzę lub o utrzymanie władzy - mówił hierarcha. - Jedni drugich nie słuchają, marnotrawiąc energię na wytykanie błędów politycznego przeciwnika, zamiast zespolić siły do budowania dobra wspólnego - wskazywał.

Jak podkreślił, w tym kontekście dochodzi do "aktów wandalizmu, do poniewierania narodowych i religijnych symboli, do obrażania uczuć ludzi wierzących". - Nie uszanowano nawet i sprofanowano pomnik Chrystusa z krzyżem stojący w Warszawie przed bazyliką Świętego Krzyża - przypomniał krakowski metropolita senior, dodając, że o tym pomniku mówił w 1979 r. Jan Paweł II, iż pod tymi samymi gruzami, co Warszawa w 1944 r., "legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu".

- Siostry i bracia, nie ulegajmy zniechęceniu. Nie zatrzymujmy się na tym, co nas dzieli, bo przecież w nas i wokół nas jest wiele dobra, wiele ofiarności, wiele miłości. Umacniajmy w nas to, co dobre, co buduje, co zacieśnia osobiste i społeczne więzi - zaapelował hierarcha.

Dodał, że wielką i odpowiedzialną rolę mogą w tym odegrać media, kształtujące opinię społeczną. - Powołane są do tego, by nie dzielić, ale łączyć i umacniać wspólnotę - zaznaczył.

- Wyciągajmy rękę do zgody, bądźmy gotowi do pojednania i przebaczenia, świadomi, że trzeba zaczynać od siebie, od osobistego nawrócenia, od porządkowania naszych serc, by wnosić wkład w budowanie braterskiej i solidarnej wspólnoty, prawdziwego i twórczego pokoju - prosił kard. Dziwisz.

W kalwaryjskim sanktuarium trwa coroczny odpust Wniebowzięcia NMP, który tradycyjnie przyciąga tysiące wiernych z kraju i zagranicy i należy do największych odpustów maryjnych w Polsce.