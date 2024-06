Jan Paweł II tu wyzdrowiał!  

Ołtarz papieski w Starym Sączu, na którym 16 czerwca 1999 roku Jan Paweł II przewodniczył Mszy św. i ogłosił podczas niej bł. Kingę świętą, znów był świadkiem uroczystej celebry Eucharystii z okazji 25. już rocznicy tamtego wydarzenia.

Modlitwie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, który towarzyszył wówczas Ojcu Świętemu i doskonale pamięta okoliczności wizyty w grodzie św. Kingi.

- Byłem tu 25 lat temu. Wspaniała uroczystość! Papież w przeddzień był poważnie chory. Jeszcze rano miał dużą gorączkę. Kiedy gorączka stopniowo spadała, powiedział: „Jedziemy!”. Helikopter nie mógł go zawieźć ze względu na pogodę, dlatego musiał jechać samochodem. Ale ja sobie pomyślałem, że Matka Boska Limanowska chciała, żeby Ją odwiedził. I tak się stało. Jan Paweł II zatrzymał się w Limanowej, pozdrowił Matkę Bożą, i przyjechał do Starego Sącza - wspominał na początku kardynał, podkreślając, że Ojciec Święty czuł się w Starym Sączu coraz lepiej. - On tu wyzdrowiał i mógł jechać do Wadowic. Na kremówki - żartował na koniec wspomnienia jego wieloletni sekretarz.

Gospodarz miejsca bp Andrzej Jeż przypomniał również, że wizyta Jana Pawła II w Starym Sączu stała się inspiracją do ustanowienia Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbywa się w trzecią niedzielę czerwca.

- Dzisiaj Jan Paweł II jest wśród nas obecny w inny niż 25 lat temu sposób, ale wciąż zależy mu na tym samym: aby w naszych rodzinach nie zgasł płomień wiary i by owocowała ona świętością - mówił bp Jeż.

W czasie Eucharystii, 25 lat temu, Jan Paweł II przywołał św. Kingę jako świadka świętości. - Żyła w trudnych czasach, a jednak potrafiła poprzez służbę narodowi i Bogu wzrastać na drodze do świętości. Świadectwo jej życia nie przeminęło i nadal jest aktualne - mówił kardynał podkreślając, że współczesny świat jeszcze bardziej potrzebuje ludzi świętych, którzy będą takimi się stawać w zwykłych warunkach życia. Podobną mistykę służby rozwijał w swoim życiu św. Jan Paweł II, o którym mówił w dalszej części homilii kard. Dziwisz.

Ta służba inspiruje - podkreślał kaznodzieja - do mierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami, przed którymi stają wierzący w Polsce. Należą do nich próby legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych, a także walka z krzyżem w miejscach publicznych.

- Nikt, nigdy i nikomu nie może dać takiego prawa, by odbierać innym życie, które jest święte. Podobnie bezsensownym działaniem jest zdejmowanie krzyży ze ścian w urzędach - mówił kardynał, przypominając rolę chrześcijaństwa w budowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Zaapelował do zebranych na Mszy św., aby przyjmowali w swoim życiu postawę ziarnka gorczycy, które jednak będzie zasiewem Królestwa Bożego w świecie.

W diecezji tarnowskiej są nimi sakramentalne małżeństwa, które w Starym Sączu odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie, a także rodziny aktywnie uczestniczące w życiu Kościoła.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Małżonkowie wyróżnieni medalem "Dei Regno Servire".

Pięć z nich zostało uhonorowanych przez bp. Andrzeja Jeża diecezjalnym medalem „Dei Regno Servire”. Wyróżnienia otrzymali Lucyna i Szczepan Owsianka z parafii św. Jakuba Starszego w Podegrodziu, Marta i Krzysztof Przeklasowie z parafii Ducha Świętego w Sufczynie, Anna i Łukasz Koziołowie z parafii Wniebowzięcia NMP z Trzciany k. Mielca, a także Marcin i Elżbieta Piekarzowie z parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Marta i Krzysztof Przeklasowie.

- Jesteśmy małżeństwem z 33-letnim stażem, mamy trzech synów, jednego wnuka, drugi jest w drodze - opowiadają Marta i Krzysztof, którzy od wielu lat posługują w parafialnej poradni rodzinnej, służąc fachową pomocą narzeczonym i małżonkom. - Medal jest dla nas wielkim wyróżnieniem i inspiracją, żeby jeszcze lepiej towarzyszyć innym w ich drodze małżeńskiej i rodzinnej, nie zapominając o tym, że najważniejsze jest nasze osobiste świadectwo życia - podkreślają nagrodzeni.

Diecezjalne Święto Rodziny od lat jest okazją do wyrażenia bogactwa życia religijnego diecezjan. W tym roku na zakończenie Mszy św. odbyło się posłanie absolwentów drugiej edycji Studium Parafialnej Aktywności, którzy będą pomagali swoim duszpasterzom w animowaniu życia parafialnego w swoich wspólnotach.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Uczestnicy PPT na Jasną Górę też przbyli do Starego Sącza ze znakami grup.

Wśród uczestników Mszy św. można było zauważyć znaki Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, które przywieźli ze sobą reprezentanci poszczególnych grup. Można też było zauważyć przedstawicieli Domowego Kościoła i młodych z Ruchu Światło-Życie, a także Rycerzy Jana Pawła II, czcicieli Matki Bożej Szensztackiej, uczestników rodzinnego pielgrzymowania Drogami św. Jakuba, ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w diecezji. Nie zabrakło też przedstawicieli lokalnych samorządów, których patronką jest św. Kinga, posłów Sejm i Parlamentu Europejskiego.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Wojciech Biel przewodził banderii konnej. 25 lat temu przyszedł tu jednak pieszo z Jazowska.

Drugi rok z rzędu na starosądeckich błoniach pojawiła się banderia konna Stowarzyszenia „Iskra Doliny Dunajca”, złożona z 40 jeźdźców. - 25 lat temu przyszedłem tutaj pieszo z Jazowska, żeby spotkać się Ojcem Świętym. Podtrzymujemy tradycję tego spotkania, organizując paradny przejazd naszej banderii - mówi prezes stowarzyszenia Wojciech Biel.

ks. Zbigniew Wielgosz /Foto Gość Orkiestrą i chórem dyryguje ks. Grzegorz Piekarz.

25 lat temu nie zabrakło chórów i orkiestr (kilkaset osób), które pomagały pielgrzymom modlić się podczas Mszy św. Tak było i tym razem, choć w mocno okrojonym składzie. Na starosądeckich błoniach zaśpiewały połączone chóry i zagrała orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Muzyka była tu obecna już w przeddzień rocznicy. Na scenie przy ołtarzu zostało zaprezentowane oratorium o św. Kindze autorstwa sióstr klarysek. Muzykę skomponował Piotr Pałka. Z kolei w niedzielę 16 czerwca wspólne świętowanie zakończył zespół Golec uOrkiestra.