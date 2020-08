Lekarz: u Nawalnego wystąpiło "naruszenie metabolizmu"  

"Diagnoza, do której się teraz najbardziej skłaniamy, to naruszenie równowagi węglowodanów, to jest naruszenie metabolizmu. Może być to skutek raptownego spadku cukru we krwi, co spowodowało utratę przytomności" - powiedział lekarz Aleksandr Murachowski.

Dodał, że po konsultacjach z innymi lekarzami uznał, że nie można pozwolić na przetransportowanie pacjenta samolotem do innego szpitala.