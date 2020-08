Przewodniczący KEP odniósł się sytuacji związanej z wychodzeniem z pandemii koronawirusa. Biskupi wyrazili nadzieję na powrót do kościołów osób, które do tej pory z różnych powodów obawiały się udziału w życiu liturgicznym. Podkreślili, że chociaż nie ma jednoznacznej interpretacji medycznej, co do sposobu przyjmowania Komunii św., to jednak apelują do księży, by zachowywali zróżnicowany sposób przyjmowania Eucharystii, nie mieszając grup osób przyjmujących Komunię św. na rękę z tymi, które przyjmują do ust.

- Obydwa sposoby muszą być rozdzielone – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Biskupi apelują do duchowieństwa i wiernych o konsekwentne dostosowanie się do zaleceń sanitarnych władz. Konferencja Episkopatu Polski jest ponadto wdzięczna pracownikom służby zdrowia, którzy spieszą z pomocą chorym, a także służbom porządkowym, wojsku, wolontariuszom i osobom opiekującym się chorymi. Biskupi wyrazili solidarność z zamkniętymi w kwarantannie. Zapewnili o swoich modlitwach i proszą też o modlitwę w intencji ustania pandemii.