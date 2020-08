Kard. Parolin o wyzwaniach i zagrożeniach w walce z pandemią  

Podczas walki z pandemią doszło do niebezpiecznych praktyk i trzeba na to zwracać uwagę - powiedział watykański sekretarz stanu.

W sposób szczególny wskazuje on na fakt, że w niektórych przypadkach chorym i umierającym odmawiano prawa do opieki duchowej oraz do kontaktu z krewnymi. W ten sposób zanegowane zostały ich najbardziej podstawowe potrzeby. W walce z pandemią skoncentrowano się wyłącznie na zdrowiu cielesnym, a zaniedbano wymiar duchowy - ostrzega kard. Pietro Parolin.



W obszernym wywiadzie dla włoskiego portalu Riparte L’Italia, omawia on różne aspekty kryzysu związanego z pandemią. Przyznał, że wspólnoty chrześcijańskie, które przez kilka miesięcy pozbawione zostały Eucharystii, poczuły się w pewnym sensie zagubione.

Tym niemniej jesteśmy Ludem Bożym również i na przekór pandemii – podkreślił kard. Parolin. – Uważam, że nawet COVID-19 przy całej swej niszczącej mocy nie zdołał wstrząsnąć liturgią Eucharystii, ustanowioną przez Chrystusa i przekazaną Kościołowi jako sakrament zbawienia.

Watykański sekretarz stanu przypomina, że zawieszenie sprawowania Mszy św. we wspólnocie było bolesną decyzją, czymś wyjątkowym i tymczasowym. Rozbudziło to jednak w wielu wiernych większą świadomość życia sakramentalnego. Doceniono też również inne formy modlitwy i pobożności ludowej, zwłaszcza w rodzinach.

Mówiąc o innych konsekwencjach pandemii, kard. Parolin podkreślił, że był to silny wstrząs dla całego systemu gospodarczego i społecznego, dla tego co uważano za niezachwiane, na wszystkich szczeblach. Problemy związane z bezrobociem są i będą dramatyczne, problemy zdrowotne wymagają rewolucji w całych systemach służby zdrowia i edukacji, zmienia się też rola państwa i relacje między narodami - wyliczał włoski purpurat, zapewniając, że Kościół czuje się powołany do towarzyszenia rodzinie ludzkiej w tym złożonym procesie.

Zapytany, czy po serii skandali i niedociągnięć, jakim wykazały się kościelne instytucje na polu ekonomii i zarządzania, Kościół może być jeszcze wiarygodnym nauczycielem w kwestiach dotyczących etyki gospodarki, kard. Parolin przyznał, że Kościół składa się ludzi grzesznych i ułomnych.

Fakt ten nie zwalnia nas jednak z obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny. Błędów i skandali nie wolno ukrywać, lecz trzeba je uznać i naprawić, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i w innych dziedzinach - dodał watykański sekretarz stanu.

Kard. Parolin przypomniał, też liczne wskazania, które w minionych miesiącach dał Papież Franciszek odnośnie walki z konsekwencjami pandemii. Pokazała ona, jak bardzo wszyscy są od siebie współzależni i że przezwyciężenie nowego kryzysu wymaga współpracy.