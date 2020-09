Watykan ostrzega przed korupcją w walce z Covid-19  

Istnieje niebezpieczeństwo, że środki przeznaczone na walkę z pandemią zostaną rozkradzione, a niezbędna pomoc nie dotrze do potrzebujących – ostrzega Stolica Apostolska na forum OBWE.

Watykańska delegacja bierze udział w 28. Forum Ekonomiczno-Środowiskowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Odbywa się ono w Pradze i stąd na czele watykańskiej delegacji stoi nuncjusz apostolski w Czechach abp Charles Balvo.



W swym wystąpieniu podkreślił on, że korupcja stanowi realne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie OBWE. Co więcej, istnieją powody do obaw, że ogromne fundusze przeznaczone na odbudowę po Covid-19 wzbudziły już zainteresowanie przestępczej działalności. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że ci, którzy najbardziej potrzebują finansowego wsparcia, nie otrzymają niezbędnej i pilnej pomocy.

Zdaniem watykańskiego dyplomaty trzeba dziś uczciwie przyznać, że korupcja jest obecna we wszystkich krajach OBWE, choć oczywiście w różnej skali. Tylko w ten sposób będzie można podjąć skuteczną walkę z tym zjawiskiem. Abp Balvo podkreślił, że aktualny czas pandemii jest wielkim sprawdzianem dla wspólnoty międzynarodowej, a zarazem dobrą okazją do wypracowania nowych rozwiązań.