Bp Osial: Bez głębokich relacji nie ma wychowania człowieka  

W Kościele katolickim w Polsce rozpoczął się X Tydzień Wychowania, który w tym roku przebiega pod hasłem "Budujmy więzi". Organizują go Komisja Wychowania Katolickiego KEP oraz Rada Szkół Katolickich.

"Celem Tygodnia Wychowania jest przypomnienie, że nie wystarczy ofiarować młodemu człowiekowi dóbr materialnych i możliwości wszechstronnej edukacji, ale ważne jest także wychowanie, które zawsze dokonuje się w konkretnych relacjach i kontekście kulturowym" - powiedział bp Osial.

Przyznał, że choć jest wiele szkół i modeli wychowania, to nie można zapominać, że fundamentem podejmowanych działań powinna być pomoc człowiekowi, aby stawał się coraz bardziej dojrzałą osobą, która jest odpowiedzialna za siebie i za innych. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1980 r. na formuj ONZ, że "w wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - oto, ażeby bardziej +był+, a nie tylko więcej +miał+". "Papież zwrócił wówczas uwagę, że poprzez to wszystko, co człowieka posiada, winno mu służyć, aby umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, +ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich. Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych" - zwrócił uwagę bp Osial.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP powiedział, że w procesie wychowania ważne jest także odkrywanie prawdy o sobie samym, a co za tym idzie prawdy o powołaniu do miłości.

W ocenie bp Osiala, tym co przeszkadza młodemu pokolenie na drodze kształtowania własnej osobowości i budowania relacji jest przede wszystkim współczesna kultura naznaczona materializmem, tymczasowością, konsumpcjonizmem i odejściem od podstawowych wartości, kultura, która przyczynia się do kryzysu rodziny.

Duchowny zwrócił uwagę, że drugim obszarem trudności w wychowaniu młodych ludzi są coraz bardziej wszechobecne media. Przyznał, że choć korzystanie z internetu, mediów społecznościach, telefonu czy smartfonu to cenne zdobycze technologiczne i nieodłączny dziś element codzienności - pozwalający na szybszy kontakt i wymianę informacji, to jednak prowadzą one często do osłabienia międzyludzkich więzi.

"Wielu młody komunikujących się w przestrzeni wirtualnej, już nie umie lub ma bardzo duże trudności w budowaniu relacji w świecie rzeczywistym. Tymczasem, tam gdzie nie ma relacji, tam trudno mówić o wychowaniu. Dotyczy to wszystkich środowisk począwszy od rodziny, poprzez szkołę aż po Kościół" - powiedział bp Osial.

Podkreślił, że "tam udaje się coś zbudować, gdzie wcześniej była relacja. Bez relacji, bez bliskości, bez pewnych więzów właściwie nie można nic uczynić" - stwierdził bp Osial.

Duchowny podkreślił, że prawdziwe spotkaniu między ludźmi ma zawsze jakieś odniesienie do rzeczy najważniejszych takich jak Bóg, miłość, prawda, piękno, dobro czy sprawiedliwość - do tego wszystkiego, co jest gdzieś bardzo głęboko w sercu każdego człowieka.

Zdaniem bp Osiala, tym co może pomóc w procesie budowania relacji, to przede wszystkim bycie blisko drugiego. "Nie chodzi często o nasze słowa, ale nasze prawdziwe odniesienie do drugiego, czy jest w nas miłość do tego, kto jest obok, czy rzeczywiście chcemy mu pomóc szanując jego inność, jego granice, jego prywatność; czy dajemy mu czas i przestrzeń, których potrzebuje, aby wzrastać. To może dać każdy, bez względu na wiek, swój światopogląd czy religię. Relacje buduje się od bycia blisko serca drugiego człowieka - tego czy na sam Chrystus" - powiedział bp Osial.

"Tym, co przyciąga innych to otwartość serca. Na tym dopiero można budować relacje, a w oparciu o nie wychowywać młodego człowieka" - podkreślił duchowny.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała materiały duszpasterskie na Tydzień Wychowania. W związku z sytuacją epidemiczną pomoce duszpasterskie zostały przekazane diecezjom w formie elektroniczne. Zawierają m.in. rozważania oparte na czytaniach mszalnych, teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych, teksty konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli, oraz nagrania audio i wideo.