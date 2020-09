PKwP podało:

"W ostatnich dniach wiele mediów obiegła informacja o rzekomym odcięciu się Asi Bibi od opublikowanej kilka miesięcy temu biografii „Nareszcie wolna!”, napisanej wspólnie z Anne Isabelle-Tollet. Według naszych źródeł, bliskich Asii Bibi, wywiad, na który powołują się media, opublikowany przez amerykański kanał telewizyjny, nie oddaje właściwie jej myślenia: „Pełny wywiad trwał 45 minut, a został skrócony do 10 minut emisji, więc jest bardzo możliwe, że nie oddaje wiernie jej prawdziwego myślenia”. „W ostatnich dniach pojawiło się wiele fałszywych interpretacji tego, co Asia próbowała powiedzieć i kilka bardzo poważnych oskarżeń, nawet o rzeczy, których nigdy nie powiedziała” - poinformowało nas źródło bliskie PKWP, które rozmawiało z samą Asią Bibi i wyjaśniło jej jakie reakcje wywołało to nagranie, zarówno w Pakistanie, jak i w innych częściach świata. „Asia Bibi nic nie wiedziała o tych wszystkich wydarzeniach i była nimi głęboko zasmucona. Uważa ona, że mocno zmontowany wywiad mógł zostać źle zinterpretowany i dać fałszywy i niejasny obraz tego, co rzeczywiście powiedziała” - oświadczyło jedno ze źródeł PKWP (ACN)."

A oto wywiad PKwP z Asią Bibi sprzed kilku dni: