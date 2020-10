Wykorzystywanie seksualne: Kościół anglikański przeprasza  

Zrobili to w przeddzień ogłoszenia raportu państwowej komisji, działającej od 2015 roku, która przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie w różnych brytyjskich instytucjach, by zrozumieć, jak mogło dojść do tych wydarzeń i co zrobić, by się nie powtarzały w przyszłości.

Raport dotyczy m.in. przypadków wykorzystania seksualnego, jakich dopuścił się anglikański biskup Peter Ball, zmarły w ub.r., a wcześniej skazany za seksualne przestępstwa wobec 18 młodych mężczyzn w ciągu 30 lat. Mowa jest w nim także o anglikańskiej diecezji Chichester, gdzie – według raportu – przypadki wykorzystywania seksualnego „były tak rozpowszechnione, że stały się normą”.

„Jako Kościół Anglii jesteśmy gotowi wspierać każdą ofiarę i musimy dotrzymać naszego zobowiązania, że się zmienimy” – napisali w liście otwartym obaj arcybiskupi. Zapewnili o podjęciu działań w tym kierunku, przyznając jednocześnie, że zaczęli się zajmować tą sprawą zbyt późno i w stopniu niewystarczającym.

Poprosili też o modlitwę w intencji wszystkich osób, o których mówi raport i o to, by Kościół stał się bezpiecznym miejscem dla wszystkich.