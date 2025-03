Bank Światowy: na odbudowę Libanu potrzeba co najmniej 11 mld dolarów

Bank Światowy (BŚ) szacuje, że odbudowa Libanu ze zniszczeń spowodowanych atakami Izraela z końca 2023 i niemal całego 2024 roku pochłonie co najmniej 11 miliardów dolarów - poinformował w piątek Reuters. Agencja cytuje komunikat BŚ, według którego od 2019 r. PKB Libanu spadł realnie o blisko 40 procent.

Reuters podał, że w ocenie BŚ libańskie władze będą musiały wydać na odbudowę od 3 do 5 mld dolarów, w tym ok. 1 mld na infrastrukturę energetyczną, usługi komunalne i publiczne, transport, a także kanalizację oraz dostarczanie wody i nawadnianie. Pozostała kwota będzie - w ocenie twórców dokumentu - wymagać finansowania prywatnego, a obejmie głównie mieszkalnictwo, handel, przemysł i turystykę.

W raporcie oszacowano, że koszty gospodarcze ataków na Izrael prowadzonych z terytorium Libanu oraz odwetowych działań izraelskiej armii sięgnęły 14 mld dolarów. Sprecyzowano, że blisko połowę tej kwoty stanowią szkody "w strukturach fizycznych", a nieco ponad połowa to straty gospodarcze wynikające ze "zmniejszonej produktywności, utraconych dochodów i kosztów operacyjnych".

Według BŚ najbardziej ucierpiał sektor mieszkaniowy; straty w tej branży wyniosły nieco ponad 4 i pół mld dolarów. Dalej na tej liście znalazły się handel, przemysł i turystyka. Jeśli chodzi o zasięg geograficzny, najbardziej ucierpiała południowa część kraju oraz południowe przedmieścia Bejrutu.

W raporcie BŚ stwierdzono, że z perspektywy makroekonomicznej trwający niespełna 15 miesięcy konflikt spowodował realny spadek PKB Libanu w 2024 r. o 7,1 procent. Prognozy sprzed jego wybuchu mówiły o wzroście PKB na poziomie 0,9 procent. BŚ szacuje też, że od 2019 r. skumulowany spadek PKB Libanu zbliżył się do 40 procent.

We wrześniu 2024 r. izraelska armia rozpoczęła kolejne działania zbrojne przeciw Libanowi, które kontynuowano co najmniej do połowy lutego. Nie miały już tak intensywnego charakteru, jak te z okresu październik 2023 - wrzesień 2024.