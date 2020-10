Papież Franciszek oświadczył, że szczepionka przeciwko koronawirusowi to "dziedzictwo całej ludzkości". "Nie może być własnością kraju czy laboratorium, które ją wynalazło albo grupy państw"- dodał w wywiadzie dla pisma "Il Mio Papa".

W wypowiedzi dla hiszpańskiej edycji włoskiego pisma, rozpowszechnionej w środę przez oficjalny portal Stolicy Apostolskiej Vatican News, papież podkreślił: "Zdrowie naszych narodów, czego uczy nas pandemia, jest wspólnym dziedzictwem, dobrem wspólnym".

Franciszek opowiedział też o trudnościach, z jakimi zmagał się podczas transmitowanych przez media wydarzeń, w tym audiencji generalnych, bez udziału wiernych w miesiącach lockdownu. "To było jak rozmowa z duchami" - zauważył.

"Rekompensowałem sobie tę nieobecność fizyczną telefonem i listami. To bardzo pomogło mi stwierdzić, jak żyły wtedy rodziny i wspólnoty" - wyjaśnił.

Zdaniem papieża z obecnego kryzysu pandemii nie wróci się do tego, co było wcześniej. "Albo wyjdziemy z tego lepsi albo gorsi. A to, jak wyjdziemy, zależy od decyzji, jakie podejmiemy podczas kryzysu" - powiedział.