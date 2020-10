Stuletnia Francuzka pielgrzymuje do Santiago de Compostela  

Stuletnia Francuzka pielgrzymuje Drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela. Dziennik "La Croix” poinformował 9 października, że Simone Hivert z departamentu Charente pokonuje pieszo ostatnie 21 kilometrów swojej pielgrzymki, którą rozpoczęła w 2001 roku.

Przeczytaj też:

Wyruszenie na pieszą pielgrzymkę „przepisał” swojej pacjentce lekarz, zafascynowany jej radością życia i aktywnością. W rozmowie z mediami wyznał, że ma "już dość złych wiadomości" i chciał, aby to wydarzenie stanowiło zachętę dla seniorów.

Jak informuje "La Croix', w 2016 roku lekarz zachęcił wówczas 96-letnią pacjentkę, żeby na swoje 100. urodziny pojechała do Santiago. Simone Hivert uznała to za "nierozsądne". Ale po przebytej operacji raka w 2019 roku wznowiła swój udział w grupie, z którą już od 2001 roku przeszła części Drogi św. Jakuba w departamencie Dordogne i w Kraju Basków. "Jeśli Bóg chce, by tak się stało i jeśli może to pomóc innym, jestem gotowa", powiedziała 100-letnia pątniczka przed wyruszeniem na ostatni pielgrzymkowy odcinek.