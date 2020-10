Czy Wikipedia jest nadal wolna i neutralna?  

Kierownictwo Wikipedii - wolnej, ogólnodostępnej internetowej encyklopedii powszechnej - zabroniło tworzącym ją redaktorom wyrażania poparcia dla tradycyjnego rozumienia małżeństwa i rodziny oraz okazywania niechęci do związków jednopłciowych. Według portalu christianpost.com wolontariusze i ochotnicy, którzy piszą i redagują artykuły w Wikipedii, nie mogą już włączać do swych profili tzw. "userboxa", czyli znaczka, wskazującego, iż "użytkownik ten uważa, że małżeństwo zawiera jeden mężczyzna z jedną kobietą".

Decyzję w tej sprawie podjęto po zgłoszonej przez redaktora Adama Cuerdena propozycji usunięcia tylko jednego znaczka, który nazwał on "jawnie homofobicznym". Powołał się on przy tym na wytyczną tej strony, zakazującą umieszczania "podżegającej lub budzącej rozbieżności" treści w "userboxach". Wkrótce potem zaproponował on wycofanie także innych podobnych znaczków, wyrażających poparcie dla tradycyjnych małżeństw.

Posunięcie to zmusiło administratora strony "Ad Orientem" do ustąpienia, ponieważ - jak zauważył - decyzja kierownictwa Wikipedii jest "jawnie nie do pogodzenia" z wiernością zasadzie neutralności, przyświecającej temu projektowi. Admin uważa również, że wrogie komentarze wobec zwolenników tradycyjnych związków małżeńskich "stanowią szkodliwą tendencję do potępiania poglądów innych jako wykraczających poza ramy możliwego do przyjęcia myślenia, nie mówiąc już o tym, że poglądy te wyznaje przytłaczająca większość ludzi na całym świecie oraz wyznawcy większości głównych religii światowych".

W maju br. współzałożyciel Wikipedii Larry Sanger oświadczył, że zasada NPOV, czyli "neutralnego punktu widzenia" tej strony jest "martwa". “Pierwotna polityka od dawna jest już zapomniana, a Wikipedia nie prowadzi już skutecznej polityki neutralności” – stwierdził Sanger. Według niego “obecnie mamy do czynienia z napisaną na nowo polityką, która jednak potwierdza całkowicie zbankrutowaną opinie, wedle której ludzie mediów winni unikać tego, co nazywają «fałszywą równowagą»”. Pogląd, jakoby należało jej unikać, jest bezpośrednio sprzeczny z początkową zasadą neutralności - dodał współtwórca Wikipedii.