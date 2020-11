Kolejne dziecko w oknie życia w Łodzi  

W czwartek, 29 października 2020 roku, o godz. 02:00, w domu Sióstr Urszulanek w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 60, odezwał się alarm informujący, że otwarte zostało Okno Życia. Siostry natychmiast przybiegły do Okna i znalazły w nim nowo narodzonego chłopca.

Dziecko było nagie, zawinięte w koc. - Chłopiec wyglądał na zdrowego, nie był wyziębiony - oceniła s. Anna, przełożona domu Sióstr Urszulanek w Łodzi. - Ubrałyśmy go i ochrzciłyśmy "z wody", nadając mu imię Edward - opowiada siostra przełożona. Następnie dziecko zostało zabrane do szpitala. Zgodnie z procedurą, sporządzony został policyjny protokół. To już trzecie dziecko w Oknie Życia przy ul. Obywatelskiej. Wcześniej, w kwietniu i maju 2016 roku, trafiły tu dwie dziewczynki.

Okno Życia to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. To alternatywa dla porzucenia noworodka na śmietniku i pozbawienia go opieki. Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy Okna Życia: w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi i Pabianicach. Oprócz Okien Życia Caritas w Łodzi działa jeszcze Okno Nadziei w Centrum Medycznym im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13. Dzięki funkcjonującym w naszej archidiecezji oknom uratowano życie 11 dzieci.

Idea utworzenia dwóch Okien Życia - w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim zrodziła się w środowisku organizującym majowy Marsz wdzięczności za dar życia. Patronat nad Oknem objęła łódzka Caritas, która podjęła się przeprowadzenia całości działań organizacyjnych i formalnych.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej utworzyła trzy Okna Życia ( tutaj znajdziesz lokalizacje na mapie ):

• w Piotrkowie Trybunalskim - przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Armii Krajowej 9),otwarte 12 września 2009 r. podczas inauguracji peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji łódzkiej. Opiekę nad nim sprawują siostry salezjanki (Zgromadzenie Sióstr Maryi wspomożycielki),

• w Łodzi - przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (ul. Obywatelska 60), otwarte 19 marca 2010 roku. Opiekę nad oknem sprawują siostry urszulanki,

• w Pabianicach - przy Pabianickim Centrum Medycznym (ul. Jana Pawła II 68), otwarte 31 maja 2011 roku.

W Oknie Życia w Piotrkowie Trybunalskim uratowano czterech chłopców. Do Okna Życia w Pabianicach trafiło dwoje dzieci. Troje dzieci znalazły siostry urszulanki w Oknie Życia w Łodzi. Kolejne dwoje dzieci pozostawiono w Oknie Nadziei w II Szpitalu Miejskim im. L. Rydygiera, przy ul. Sterlinga 13.

Pierwsze „Okno Życia" powstało 19 marca 2006 roku w Krakowie. Okno to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Obecnie w całym kraju funkcjonuje ponad 60 okien w ponad 50 miejscowościach. Do tej pory w Oknach Życia pozostawiono około 150 niemowląt. Najwięcej w Krakowie i w Warszawie – po 18 dzieci.