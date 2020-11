Sondaż: PiS z 33,4 proc. wygrałoby wybory  

Z opublikowanego w sobotę sondażu wynika, że gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Rządzącą partię poparłoby 33,4 proc. Polaków (spadek o 6,4 proc. w porównaniu z badaniem z poprzedniego tygodnia), co przełożyłoby się na 194 mandaty. W porównaniu z wyborami z 2019 roku PiS straciłoby 41 mandatów.

Swój głos na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,8 proc. respondentów, co dałoby 131 mandatów. W porównaniu z poprzednim badaniem KO straciłoby 0,2 proc., a w porównaniu z wyborami z 2019 r. klub miałby o 3 posłów mniej.

Na podium znalazłby się Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, na którego chęć oddania głosu w wyborach wyraziło 13 proc. Polaków. To wzrost o 0,8 proc. Ruch Hołowni mógłby zgarnąć 60 miejsc w Sejmie.

Lewicę chciałoby poprzeć 10,4 proc. badanych (wzrost o 3,4 proc.). Z takim wynikiem klub liczyłby 39 posłów, czyli o 10 mniej niż obecnie.

8,7 proc. Polaków poparłoby Konfederację. To o 0,5 proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Konfederacja - zgodnie z sondażem - powiększyłaby swój stan posiadania z 11 do 35 mandatów.

Poza Sejmem znalazłaby się Koalicja Polska PSL-Kukiz'15. Chęć głosowania na to ugrupowanie wyraziło 4,1 proc. badanych - mniej o 0,2 proc. niż przed tygodniem.

3,6 proc. respondentów wskazało opcję "inne".

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 53 proc.

Badanie przeprowadzono 29-30 października 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych osób, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.