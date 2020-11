Misjonarz na Filipinach: Postcovidowa bieda dopiero uderzy  

Ks. Matthieu Dauchez zauważa, że ograniczenia sanitarne sprawiły, iż najubożsi, pracujący głównie na dniówki, stracili jakąkolwiek możliwość zarobku, co przekłada się na coraz większy głód w rodzinach.

Wywołany koronawirusem kryzys ekonomiczny wciąż przybiera na sile, a najubożsi są jego pierwszymi ofiarami – mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Dauchez wskazując, że bez pomocy z zewnątrz wiele rodzin nie przetrwa dramatu pandemii. Francuski misjonarz apeluje, by w tym trudnym czasie hojnie dzielić się z potrzebującymi.

„Nasilamy naszą pomoc rodzinom poprzez ośrodki dożywiania działające w slumsach. Widzimy jednak, że z powodu braku pracy liczba potrzebujących ostatnio się podwoiła – mówi papieskiej rozgłośni ks. Dauchez. – Coraz więcej rodzin nie ma co jeść. Na skrzyżowaniach pustych ulic, ponieważ ruch jest ograniczony, widać coraz więcej żebrzących. Już na początku pandemii ponad połowa mieszkańców Manili miała środki finansowe na przeżycie zaledwie tygodnia, teraz sytuacja jest katastrofalna. Spowodowane jest to m.in. tym, że ich bliscy, którzy pracowali za granicą, by utrzymywać rodziny, też zostali dotknięci kryzysem i nie przysyłają pieniędzy, wielu musiało wrócić na Filipiny. Kryzys wciąż nie jest za nami tylko przed nami, ponieważ jest to kryzys gospoarczy, który z ogromną siłą uderzy w rodziny w najbliższych miesiącach.“

Ks. Dauchez wskazuje, że jednym z wymiarów obecnego kryzysu jest rosnąca liczba samobójstw. Władze Manili zwróciły się o pomoc w tej kwestii do Kościoła prosząc o zintensyfikowanie, już prowadzonych przez kapłanów i siostry zakonne, działań na rzecz rodziny obejmujących m.in. wsparcie duchowe i psychologiczne.