Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz marszałek województwa Witold Kozłowski zachęcają do współpracy lekarzy, pielęgniarki, ratowników i opiekunów medycznych, salowe, a także pracowników obsługi technicznej i techników elektroradiologii.

"Potrzebni są też wolontariusze, ludzie dobrej woli - przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dołączcie do drużyny #SzpitaledlaMalopolski!" - proszą wojewoda i marszałek, bowiem walka z koronawirusem wkracza w kolejną fazę. Coraz większa liczba zakażeń wymusza konieczność powiększania bazy łóżek dla pacjentów z COVID-19. W praktyce oznacza to, że w szpitalach już istniejących zwiększana jest liczba łóżek covidowych, a dodatkowo tworzone są także szpitale tymczasowe.

"Dziś szczególnego znaczenia nabierają słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas wizyty w Krakowie w 1997 roku. Mówił on wtedy, że praca personelu medycznego to »praca godna największego szacunku. Jest to misja o nadzwyczajnej wartości, którą najlepiej określa słowo powołanie«. Dziękuję za to poświęcenie, którego już tak wiele dowodów mogliśmy poznać. Ale jesteśmy w sytuacji, gdy musimy prosić o więcej. To jest czas dla ludzi niebojących się wyzwań i mających jasne cele. Ludzi, dla których dobro drugiego człowieka jest priorytetem" - przekonuje wojewoda, a marszałek dodaje, że "nadszedł ten moment, w którym musimy wspólnie powstrzymać rozprzestrzenianie się zagrożenia. (…) Jest nam potrzebny każdy, kto potrafi i jest gotowy sprostać temu wyzwaniu zyskując wielkie uznanie w oczach Małopolan. Potrzebujemy dzielnych, dobrych ludzi".

Chętni do pracy mogą zgłaszać się za pomocą poczty elektronicznej (malopolskieszpitaletymczasowe@muw.pl), telefonicznie (infolinia 12 210 22 19 działająca od godz. 7.30 do 18.00) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.app.malopolska.uw.gov.pl/forms/form/mst. Zostanie też przygotowana specjalna strona internetowa dedykowana szpitalom tymczasowym.