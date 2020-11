Resort edukacji zachęca szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do udziału w akcji "Szkoła do hymnu" i odśpiewania w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 11.11 "Mazurka Dąbrowskiego". W tym roku, ze względu na epidemię, wspólne śpiewanie ma się odbyć przede wszystkim za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

"Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. ("Rekord dla Niepodległej"). W tym roku ministerstwo proponuje, by uczniowie i nauczyciele, którzy będą we wtorek w szkole czy przedszkolu, zaśpiewali hymn wspólnie w danej grupie. Zaś tych, którzy uczą się na odległość, zachęca "do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line".

"Chętnie zapoznamy się z relacjami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych ze wspólnego śpiewania <<Mazurka Dąbrowskiego>>. Zachęcamy do publikowania komunikatów na stronach internetowych placówek oraz udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu" - przekazał resort.

Każda placówka, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom. Do udziału w akcji zachęcane są też placówki polonijne.

Do 29 listopada nauka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbywa się zdalnie. Stacjonarnie prowadzone są zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i przedszkolach. Szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią.