W tym roku wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu, że będziemy w zaciszu domowym z rodziną, z najbliższymi osobami świętowali dzień odzyskania niepodległości - zaapelował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym minister Niedzielski zwrócił się z apelem w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości.

"Szanowni Państwo, 11 listopada w tym roku będzie świętem nietypowym, bo nie możemy go spędzić tak jak do tej pory, celebrować tego dnia jako wspólnota. Musimy ograniczyć się do małych grup, małych zgromadzeń, i tak naprawdę przyjmijmy, że w tym roku tym wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu, że będziemy w zaciszu domowym z rodziną, z najbliższymi osobami świętowali ten dzień odzyskania niepodległości" - powiedział minister.

Przypomniał również, że "reguły izolacji, noszenia maseczek, to jest cały czas to, co musimy pokazywać, że jest naszym najsilniejszy orężem".

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przyjechał do Warszawy po uwolnieniu z twierdzy w Magdeburgu. Dzień 11 listopada został ustanowiony Świętem Niepodległości w 1937 r. Po II wojnie komuniści ustanowili Narodowe Święto Odrodzenia Polski obchodzone na pamiątkę manifestu PKWN z 1944 r.

Świętowanie odzyskania niepodległości 11 listopada Sejm przywrócił ustawą z lutego 1989 r. Dzień ten nazwano Narodowym Świętem Niepodległości i ustanowiono - jak napisano w preambule do ustawy - "dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość".