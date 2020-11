Kard. Parolin do Rady Europy: Europa domem dla wszystkich  

Zabiegajcie o to, by Europa była domem każdego człowieka, by każdy czuł się w niej jak w domu – apelował watykański sekretarz stanu na forum Rady Europy. Kard. Pietro Parolin wygłosił obszerne przemówienie z okazji 50-lecia współpracy Stolicy Apostolskiej z tą instytucją, w randze stałego obserwatora.

Kilkakrotnie odwoływał się on do procesu integracji Starego Kontynentu, podkreślając, że trzeba powrócić do programu i marzeń ojców założycieli.



Mówiąc o współpracy Stolicy Apostolskiej z Radą Europy kard. Parolin odwołał się do słów Jana Pawła II wypowiedzianych w tej instytucji w 1988 r. Święty Papież stwierdził wówczas, że poprzez swoją obecność Watykan chce służyć ludzkości, przypominając o wymogach dobra wspólnego, poszanowaniu dla osoby ludzkiej i o promowaniu najwyższych ludzkich wartości.



Odnosząc się do aktualnych problemów związanych z pandemią, kard. Parolin wskazał na potrzebę współpracy. Przypomniał, że w tym trudnym doświadczaniu wszyscy znajdujemy na tej samej łodzi. Zastrzegł też, że w walce z pandemią ważne jest poszanowanie demokracji i praworządności.



Watykański sekretarz stanu dał też szereg szczegółowych wskazówek dotyczących budowania Europy jako domu dla każdej osoby ludzkiej. Pierwsza z nich odnosi się do centralnej i wyjątkowej pozycji człowieka w świecie. To on jest panem stworzenia i dlatego nie może być niewolnikiem. „Dlatego też pierwszym zadaniem, w którym trzeba pomóc człowiekowi, jest wyzwolenie się z wszelkiego niewolnictwa, zarówno materialnego, jak i duchowego” – powiedział kard. Parolin na forum Rady Europy.