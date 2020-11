African Music School, pierwsza szkoła muzyczna w Republice Środkowoafrykańskiej, od października 2020 roku uruchomiła kuchnię dla młodzieży. „Dzieci często nie jedzą przez kilka dni. Nie mogę się na to zgodzić” – alarmuje z misji brat Benedykt Pączka, polski misjonarz kapucyn, pomysłodawca i założyciel African Music School.

African Music School African Music School - jazz



Jeden posiłek to tylko 2 zł! Stąd pomysł akcji #GraNieBurczy, w czasie której zbierane są środki na dożywianie małych muzyków z miejscowości Bouar w RŚA.

- Zbieramy pieniądze na wsparcie dzieci, ofiar wojny domowej w Republice Środkowoafrykańskiej. Od października działa w placówce kuchnia. Każdy uczeń otrzymuje przed zajęciami ciepły posiłek. Aby kuchnia mogła działać, potrzeba zgromadzenia odpowiedniej ilości środków finansowych - informuje Marcin Choiński z Fundacji Akeda.

- Zapraszamy wszystkich Polaków do włączenia się w akcję #GraNieBurczy, która może spełnić marzenia ojca Benedykta o tym, aby w jego społeczności nie było głodnych dzieci. Prosimy o dokonywanie niedużych, ale cyklicznych wpłat, dzięki czemu każdego miesiąca będziemy mieli środki na zakup żywności. Jeden posiłek to tylko 2 zł. Tygodniowe wyżywienie dziecka to 14 zł - dodaje.

African Music School funkcjonuje w RŚA od 5. lat. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 100 dzieci.

- Celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby zamienić karabiny na instrumenty. Młodzież w RŚA wciągana jest do udziału w walkach między grupami rebelianckimi. Chcemy pokazać im, że można żyć inaczej, ale żeby tego dokonać, musimy dać dzieciom jeść. Do szkoły uczęszcza młodzież w różnym wieku, ale zdarzają się 5-latkowie, którzy przychodzą do szkoły 2 kilometry w nadziei, że otrzymają cokolwiek do jedzenia - dodaje Choiński.

African Music School African Music School - African Kitchen



Republika Środkowoafrykańska to kraj rozrywany konfliktem zbrojnym od czasu swojego powstania w 1960 roku. Ostatni kryzys został zażegnany w 2019 roku. W grudniu 2020 roku odbędą się jednak w RŚA wybory prezydenckie. Do wyborów zgłosił swój udział były prezydent, który oskarżany jest o rozliczne zbrodnie przeciwko swojej ludności. Istnieje realne zagrożenie, że konflikt rozgorzeje na nowo.

Szkołę można wesprzeć przez: https://zrzutka.pl/granieburczy

Strona szkoły: https://www.africanmusicschool.com/pl/