Kontrowersje wokół XII Rekolekcji Góralskich  

Zaniepokojenie krewnych autora "Historii filozofii po góralsku" wywołał dobór zaproszonych gości. Chodzi m.in. o abp. Marka Jędraszewskiego, ks. Dariusza Oko czy ks. Andrzeja Zwolińskiego.

Jak ocenia rodzina kapłana w liście otwartym do organizatorów spotkania, czyli Związku Podhalan i jego kapelana ks. Jana Gacka, są to osoby, których "publiczne wypowiedzi stoją w sprzeczności z duchem dialogu i otwartości, uosabianym przez ks. Józefa Tischnera. Sytuują się także na antypodach »świata ludzkiej nadziei«, którego wizję starał się budować ks. Józef Tischner".

"Wyrażamy głębokie ubolewanie, że nazwisko i podobizna Józefa Tischnera są wykorzystywane przez inicjatorów XII Rekolekcji Góralskich. Jako rodzina ks. Tischnera nie zgadzamy się na to, by łączyć jego osobę z tendencjami, które nazywał w swoich tekstach »religią schorowanej wyobraźni«" - piszą Tischnerowie.

W odpowiedzi na te zarzuty list otwarty do rodziny ks. Tischnera wystosował Związek Podhalan. Władze organizacji tłumaczą, że "tradycyjnie tematyka rekolekcji spoczywa na barkach kapelanów Związku Podhalan, a w szczególności ks. Jana Gacka, zaś skład prelegentów pozostaje od lat podobny".

"Zawsze staramy się, aby podczas rekolekcji był z nami przedstawiciel hierarchii Kościoła. Jest to dla nas tym cenniejsze, że w programie i statucie mamy od 100 lat wartości mocno osadzone w wierze i nauce Kościoła" - piszą przedstawiciele ZP.

Podkreślają ponadto, że pominięcie osoby ks. Tischnera w programie rekolekcji organizowanych w jego rodzinnej miejscowości byłoby niezrozumiałe. Jak deklarują, przy organizacji kolejnych rekolekcji zastanowią się, "czy zerwać z tradycją stałych moderatorów i prelegentów".

Głos postanowił zabrać również kapelan Związku Podhalan ks. Gacek. W przesłanym do redakcji "Gościa Niedzielnego" liście czytamy m.in., że rekolekcje góralskie nie są dedykowane pamięci ks. Tischnera, "nie są też zasadniczo poświęcone upamiętnieniu jego myśli czy osoby, dlatego nie można ich określać jako »rekolekcje Tischnerowskie« (prof. T. Gadacz)".

"Tegoroczne rekolekcje nawiązują do jego myśli tylko w luźny i wybiórczy sposób. Chodzi mianowicie o wolność. Czy dziwi to, że Związek Podhalan w swoich kolejnych rekolekcjach chce nawiązać do myśli swego kapelana w 20. rocznicę jego śmierci?" - pyta kapłan.

Wyjaśnia ponadto, że w rekolekcjach "nie chodzi o kultywowanie czyjejś pamięci czy określonych idei, ale o prezentację autorskich koncepcji prelegentów i spełniający kryteria naukowe dialog". "W tym roku tematem wiodącym jest wolność, w luźnym nawiązaniu do myśli ks. Tischnera" - dodaje.

To nie koniec kontrowersji wokół rekolekcji organizowanych w rodzinnej miejscowości ks. Tischnera. Do Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce napisał malarz i fotograf Marian Gromada, którego zdjęcie zostało wykorzystane na plakacie promującym wydarzenie.

"Oświadczam, że jestem autorem tego zdjęcia. Jest ono dla mnie nie tylko moim dziełem (w sensie prawnym), lecz przede wszystkim bardzo cenną pamiątką po Człowieku, który był, jest i pozostanie dla mnie Autorytetem. Nikt nie pytał mnie o zgodę na wykorzystanie tej fotografii do publikacji na plakacie związanym z XII Rekolekcjami Góralskimi" - napisał artysta.

Jak dodał, nigdy nie wyraziłby zgody na wykorzystanie swojej pracy przez organizację, której działalność w ostatnich latach - w jego ocenie - jest sprzeczna z tym, co "wielokrotnie głosił i swoim życiem pokazywał Ksiądz Profesor Józef Tischner, ale przede wszystkim z godnością i honorem uczciwego człowieka, chrześcijanina postępującego zgodnie z przesłaniem Ewangelii".

Marian Gromada oczekuje usunięcia fotografii z wszelkich materiałów promujących rekolekcje.

XII Rekolekcje Góralskie organizowane są przez Związek Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II oraz ks. Gacka, kapelana Zarządu Głównego. W tym roku odbywają się pod hasłem: "Scynsno i niescynsno śleboda". Rekolekcje rozpoczną się od Mszy św. w piątek 20 listopada pod przewodnictwem abp. Jędraszewskiego.

W drugim dniu zaplanowano wykłady, których tematyka ma nawiązywać do postaci ks. prof. Tischnera. Ksiądz Zwoliński wygłosi referat pt. "Pobielane groby wolności. Współczesna walka z chrześcijańską koncepcją wolności". Ksiądz Leszek Łysień powie o wolności jako sposobie istnienia dobra. W sobotnim wykładzie prof. Marek Rembierz przypomni interpretację "Boskiej komedii" według ks. Tischnera. Wśród prelegentów są także ks. prof. Dariusz Oko, prof. Krzysztof Wieczorek, dr hab. Krzysztof Wielecki, dr Stanisław Buda.