Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela może sprzyjać kształtowaniu konkretnych postaw, będących praktyczną odpowiedzią na bolączki naszych czasów - napisał abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w propozycjach duszpasterskich na Rok świętego Józefa.

Papież Franciszek 8 grudnia ogłosił rok 2021 Rokiem Świętego Józefa. "Stwarza on okazję do podjęcia inicjatyw duszpasterskich, które mogą wzbogacić i wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego" - napisał abp Skworc.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przypomniał, że św. Józef jest patronem Kościoła. Dlatego – jak zaznaczył – "warto w roku jubileuszowym polecać mu z pokorą sprawy związane z nadużyciami przedstawicieli eklezjalnej wspólnoty (szczególnie osób duchownych) wobec nieletnich, a także sytuacje kryzysowe wywołane trwającą pandemią". W tym względzie "przykład świętego Józefa staje się konkretnym drogowskazem na drodze do pokonania obecnego kryzysu, z którym zmaga się Kościół".

Hierarcha zauważył, że w roku jubileuszowym równie aktualnym wyzwaniem jest także troska o miłość w małżeństwie. "Święty Józef daje się poznać jako mężczyzna ceniący sobie bliskość i miłość oblubieńczą oraz jej źródło, którym jest Duch Święty" - podkreślił abp Skworc. Zachęcił jednocześnie do sięgnięcia w tym czasie do katechez papieża Jana Pawła II na temat teologii ciała.

Arcybiskup poprosił o przygotowanie roku jubileuszowego od strony pastoralnej ze wskazaniem na możliwości zaangażowania osób duchownych i świeckich. Przypomniał również o szerokim zakresie odpustów związanych z Rokiem Świętego Józefa, podanych w dokumencie Penitencjarii Apostolskiej. Zachęcił ponadto biskupów diecezjalnych do ustanowienia specjalnym dekretem w poszczególnych diecezjach kościołów jubileuszowych.

Zwrócił się również do mediów diecezjalnych i wydziałów teologicznych o włączenie się w obchody roku jubileuszowego. Do zestawu propozycji duszpasterskich, do wykorzystania w diecezjach i parafiach, została załączona modlitwa do św. Józefa.