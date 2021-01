Rok św. Jakuba w archidiecezji krakowskiej  

Hasłem tego roku są słowa: "Wyjdź z twojej ziemi! Apostoł Jakub na ciebie czeka!". Kiedy jednak wyjście na camino jest utrudnione, świętować trzeba tak, jak pozwalają na to warunki i przywileje Stolicy Apostolskiej. W kościołach stacyjnych czciciele św. Jakuba mogą więc uzyskać odpust zupełny. W archidiecezji krakowskiej są 4 takie świątynie: sanktuaria w Więcławicach Starych i Sance oraz parafie pw. św. Jakuba w Palczowicach i Raciechowicach. - Pierwsze trzy znajdują się na Małopolskiej Drodze św. Jakuba, a kościół w Raciechowicach - na szlaku beskidzkim - wyjaśnia dr Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który opracował mapę wszystkich kościołów jubileuszowych w Polsce.

- Jest to przede wszystkim jubileusz sanktuarium w Santiago de Compostela, ale obchodzimy go w łączności duchowej w kościołach stacyjnych. W okresie pandemii, kiedy Hiszpania co najmniej do maja jest zamknięta dla pielgrzymowania, te kościoły spełniają ważną rolę. Dzięki nim czas łaski przeżywamy w wybranych parafiach Jakubowych w Polsce. Jesteśmy jedynym krajem, który uzyskał ten szczególny przywilej - podkreśla F. Mróz, który sam jest zapalonym caminowiczem.

Zachęca też, by - na tyle, na ile pozwoli COVID-19 - nie rezygnować z pielgrzymowania. - Można wyjść na nasze lokalne szlaki św. Jakuba i wędrować po nich w duchu compostelańskim, a więc po to, by przemieniać się w lepszego człowieka, by iść za świętym apostołem na drodze do Chrystusa - wyjaśnia.

Rok św. Jakuba w Krakowie będzie miał również akcent naukowy. W kwietniu odbędzie się 12. Międzynarodowa Konferencja pt. "Camino de Santiago - droga spotkania".

Obecny Rok Święty Compostelański jest 120. od czasu ustanowienia tej tradycji przez papieża Kaliksta II w 1122 roku. W 1179 r. papież Aleksander III w bulli apostolskiej "Regis aeterni" uczynił ten przywilej wieczystym. Od tego czasu jubileusz obchodzony jest w Santiago de Compostela w roku, kiedy liturgiczne wspomnienie św. Jakuba Starszego Apostoła przypada w niedzielę. Tak jest w roku 2021. Jednak po raz pierwszy w historii, z powodu uniemożliwiającej pielgrzymowanie pandemii, czas świętowania został rozciągnięty na dwa lata.

Więcej na ten temat w "Gościu Krakowskim" nr 2 na 17 stycznia.