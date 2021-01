Kraków. Jan Paweł II - głosiciel prawdy o Chrystusie  

Konferencja, której organizatorem jest m.in. archidiecezja krakowska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, potrwa do 17 stycznia.

Stanowi intelektualne podsumowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Transmisję z każdego dnia obrad można oglądać od godz. 16 do 19 na kanale JP2TV w serwisie internetowym You Tube. Po zakończeniu transmisji, zapis filmowy danego dnia konferencji jest na kanale dostępny już na stałe.

Wykład inauguracyjny wygłosił 15 stycznia abp prof. Marek Jędraszewski. "Dzisiaj możemy z pełną pewnością stwierdzić, że cały pontyfikat świętego Jana Pawła II Wielkiego był jednym wielkim świadectwem, poprzez słowo i czyn, tej prawdy, że Chrystus stanowi najwyższy dla człowieka klucz, który pozwala mu odkryć to, co jest w nim nieredukowalne do świata i który - w konsekwencji - umożliwia mu w pełni zrozumieć siebie samego" - powiedział metropolita krakowski, który jest uczonym filozofem i teologiem.

Wykład inauguracyjny wygłosił 15 stycznia abp prof. Marek Jędraszewski. „Dzisiaj możemy z pełną pewnością stwierdzić, że cały pontyfikat świętego Jana Pawła II Wielkiego był jednym wielkim świadectwem, poprzez słowo i czyn, tej prawdy, że Chrystus stanowi najwyższy dla człowieka klucz, który pozwala mu odkryć to, co jest w nim nieredukowalne do świata i który - w konsekwencji - umożliwia mu w pełni zrozumieć siebie samego” - powiedział metropolita krakowski, który jest uczonym filozofem i teologiem.

Arcybiskup przeanalizował m. in. rzadko przywoływane artykuły naukowe Karola Wojtyły opublikowane w latach 1960-1978. W 1978 r., po wyborze na Stolicę Piotrową, dla byłego metropolity krakowskiego zaczął się, "długi, trwający prawie dwadzieścia siedem lat czas ukazywania całemu światu właśnie tej prawdy, że humanum - »to, co ludzkie«, najlepiej wyjaśnia się »poprzez« i »w« christianum głoszonym przez chrześcijaństwo i że nie można zrozumieć »tego, co nieredukowalne« w człowieku bez samego Chrystusa." Abp Jędraszewski wspomniał, że tę prawdę Jan Paweł II głosił m.in. na "czterech areopagach". Pierwszym z nich był plac św. Piotra, gdy 22 października 1978 roku, w homilii podczas Mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, Jan Paweł II mówił o konieczności otwierania się na Chrystusa: "Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!". Drugi z kolei miał miejsce także w Watykanie, gdy 4 marca 1979, Papież ogłosił swą encyklikę "Redemptor hominis", gdzie napisał m.in., że Chrystus jest kluczem dla każdego człowieka, aby mógł pojąć własne człowieczeństwo. Trzecim areopagiem była paryska siedziba UNESCO, gdzie 2 czerwca 1980 r., gdzie Papież wskazał z kolei na "fundamentalny związek Ewangelii, czyli orędzia Chrystusa i Kościoła z człowiekiem w samym jego człowieczeństwie", uznając go za kulturotwórczy od samych podstaw.

Czwartym, finalnym areopagiem był Watykan w Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku, gdy ciężko chory Jana Paweł II dał świadectwo osobistego wchodzenia w paschalną tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki transmisji telewizyjnej Papież łączył się duchowo w swej kaplicy, z uczestnikami nabożeństwa Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. "Pod koniec Drogi Krzyżowej bierze w ręce krucyfiks, całuje go, w pewnym momencie wręcz wtula się w niego. Przemawia do całego świata, nie wypowiadając ani jednego słowa. Przygotowuje się do ostatniej drogi - do domu Ojca. Tę chwilę utrwalił Arturo Mari. Później ten najwierniejszy fotograf Papieża wielokrotnie będzie powtarzał, że to było najważniejsze zdjęcie jego życia, najlepiej oddające cały pontyfikat Jana Pawła II - pontyfikat będący niczym nie zmąconym w ciągu prawie trzydziestu lat wiernym świadczeniem świętego Papieża przełomu II i IIII Tysiąclecia o »tym, co [prawdziwie] nieredukowalne w człowieku«" - przypomniał abp. Jędraszewski.

Pełny tekst wystąpienia metropolity krakowskiego jest dostępny na stronie: www.diecezja.pl.

W trakcie dzisiejszego dnia obrad konferencji zostaną poruszone problemy rodziny i społeczeństwa. Pozdrowienie przekaże abp Péter Erdő, prymas Węgier. Georg Weigel ze Stanów Zjednoczonych, wybitny biograf Jana Pawła II i znawca jego myśli wygłosi wykład pt. "Wierni świeccy nie mogą się zupełnie zrzec udziału w »polityce«", zaś prof. Stanisław Grygiel z Rzymu, znający Karola Wojtyłę jeszcze w czasach krakowskich, będzie mówił o "kulturze, jako mocy większej niż wszystkie inne siły". 17 stycznia, w ostatnim dniu trwania konferencji, do jej uczestników zwróci się z pozdrowieniem kard. Manuel Klemente, patriarcha Lizbony, abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski da świadectwo o Janie Pawle II, zaś abp Paolo Pezzi, stojący na czele archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Federacji Rosyjskiej, wygłosi wykład pt. "Duc in altum. Misja Kościoła nie jest spełniona".