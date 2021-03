Komisja w opublikowanym dziś oświadczeniu wyjaśnia, że nie miała możliwości przyjmowania zgłoszeń od dnia powołania, czyli od 24 lipca 2020 r. Zorganizowanie pracy wymagało czasu, w związku z czym przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęto 24 listopada ubiegłego roku.



Autorzy oświadczenia informują, że obecnie Komisja zajmuje się ponad 120 sprawami seksualnego wykorzystania dzieci, w tym ok. 10 proc. dotyczy osób duchownych. "Ok. 20 spraw, które nie mogły doczekać się sprawiedliwości przed sadem z powodu przedawnienia, analizowanych jest pod kątem wpisu do Rejestru Pedofilii" - czytamy. Ponadto badanych jest ponad 2500 spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem.



- Komisja nie zastępuje organów ścigania. Zajmuje się monitoringiem spraw dotyczących molestowania seksualnego dzieci. Może dołączyć do postępowania na prawach oskarżyciela posiłkowego, z czego korzysta za zgodą pokrzywdzonego - precyzują autorzy oświadczenia, zachęcając do kontaktu z Komisją wszystkich pokrzywdzonych oraz osoby posiadające na ten temat wiedze. Zapewniają ofiarom pełną anonimowość.



Komisja oświadcza też, że wbrew zapowiedziom, jak dotąd żaden poseł obecnej kadencji nie przekazał Komisji ani jednej sprawy do rozpatrzenia.