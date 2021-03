"Lednica 2000" ma 25 lat  

Kolejne modlitewne spotkanie, którego pomysłodawcą był o. Jan Góra OP, pierwszy duszpasterz Lednicy, odbędzie się na Polach Lednickich 5 czerwca. Hasło zostało ogłoszone podczas live prowadzącego przez tancerzy lednickich na Youtube Lednica 2000.

- Usłysz - to zawołanie, które poprowadzi nas w tym roku na Lednicy. To zaproszenie do wsłuchiwania się przede wszystkim w głos Pana Boga, ale i siebie nawzajem - mówi Sylwiana Hańczyc.

Asystentka Scholi Lednickiej i kierownik sceny na spotkaniach lednickich podkreśla, że tegoroczne spotkanie młodych na Lednicy ma być też okazją do wsłuchiwania się w wewnętrzny głos, rozpoznawany jako „wołanie nieba”.

- Ten głos, nazywany również wewnętrznym światłem, w tradycji chrześcijańskiej rozpoznajemy jako skarb sumienia. Sumienie pochodzi od Boga i jako Jego dar stanowi w nas wołanie nieba - tłumaczy.

Zaznacza, że aby nauczyć się słuchać Pana Boga i słuchać tego, co mają do powiedzenia inni, trzeba wyjść na pustynię, jak nazywa tę przestrzeń słuchania Biblia.

„Postacią, która będzie towarzyszyła młodym w wyjściu na pustynię i w słuchaniu sumienia, będzie Jan Chrzciciel. To mistrz ciszy, nauczyciel zasłuchania, prorok prostoty i przyjaciel Oblubieńca. Razem będziemy uczyć się dbać o przestrzeń zasłuchania w głos wewnętrznego sygnału nieba – sumienia” – opowiada asystentka Scholi Lednickiej.

Podkreśla, że młodzi pójdą za Janem Chrzcicielem, by przyjrzeć się jego życiu i rozważyć słowa, które skierował on do faryzeuszy, i odpowiedzieć sobie na pytanie, co czynić dziś, w 2021 r., gdzie jest nasze miejsce w świecie oraz zastanowić się, dlaczego ci, którzy byli zgromadzeni nad Jordanem wokół Jana Chrzciciela, poszli za Jezusem?

- Jeśli tylko pozwolimy Janowi Chrzcicielowi poprowadzić się w drodze, usłyszymy i zobaczymy, jak wskazuje na Jezusa, mówiąc: „oto Baranek Boży” – On jest odpowiedzią na wszystkie pytania świata - przekonuje.

Hańczyc zaznacza, że organizatorzy spotkania młodych bardzo chcieliby, by była możliwość bezpośredniego uczestnictwa młodych ludzi w modlitwie na Polach Lednickich, ale nie wykluczają też przygotowania spotkania w wersji online.

- Tak jak wszyscy, śledzimy sytuację i dostosujemy się do obostrzeń sanitarnych. Nie rezygnujemy jednak z tego, co stanowiło Lednicę. Na pewno nie zabraknie adoracji Najświętszego Sakramentu, Mszy św., modlitwy oraz tańców, śpiewów i symboli lednickich - podkreśla Hańczyc.